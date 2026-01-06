El 6.703, primer premio del sorteo de la Lotería de 'El Niño' 2026, reparte la suerte en Almendralejo, Azuaga y Guadiana

Gente comprando lotería para el Sorteo Extraordinario de ‘El Niño’, a 29 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio / Europa Press

MADRID/MÉRIDA, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El número 6.703 ha sido agraciado con el 'Gordo' del Sorteo Extraordinario de 'El Niño' 2026, dotado con dos millones de euros por serie, es decir, 200.000 euros al décimo agraciado. Ha sido muy repartido en toda España, y en Extremadura ha dejado la suerte en las localidades pacenses de Almendralejo, Azuaga y Guadiana.

En concreto, la suerte del primer premio de 'El Niño' de este año ha caído en dos puntos de venta en la localidad pacense de Almendralejo. En concreto, ha vendido este número el despacho receptor 7.825 (calle Escribano, 38) y la Administración número 3 (Carretera de Santa Marta, 71).

También ha vendido el primer premio del sorteo la Administración número 1 de Azuaga (calle Muñoz Crespo, 3); y el despacho receptor 7.025 de Guadiana (Ronda Sur, 13), según publica la web de Loterías y Apuestas del Estado y recoge Europa Press.

Además de en Extremadura, el número agraciado con el primer premio del sorteo de 'El Niño' 2026 ha sido vendido en Zamora, Valencia, Barcelona, Asturias y Cádiz, entre otros diversos lugares de Espasña.

Mientras, el segundo premio, dotado con 750.000 euros por serie (75.000 euros por décimo) ha sido para el número 45.875, vendido en O Porriño (Pontevedra), Aranjuez, Barcelona, Las Cabañuelas y Madrid. Ha pasado de largo por Extremadura.

A su vez, el tercer premio ha sido para el número 32.615, dotado con 250.000 euros la serie, es decir, 25.000 euros por décimo. Tampoco ha sido vendido en Extremadura.