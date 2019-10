Ábalos considera a Torra un "interpuesto de un fugado" que sigue "en ese papel y en ese error"

Publicado 17/10/2019 13:20:55 CET

BADAJOZ, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Fomento en funciones y secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha considerado que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, "fue un interpuesto de un fugado y en ese papel y en ese error sigue" y ha valorado sobre la aplicación del 155 que la "mejor forma de responder es siempre desde la serenidad y sin sobreactuación".

"Me parece lamentable que el jefe de una administración pública no reconozca a sus empleados públicos, en este sentido echo de menos una sola palabra de agradecimiento y reconocimiento a aquellos que están dando la cara en las calles intentando velar el orden público que son funcionarios de la Generalitat como son los Mossos d'esquadra", ha sostenido Ábalos.

De este modo, ha rechazado que Torra no se acuerde de ellos y esté "reivindicando una y otra vez un supuesto derecho de manifestación que para nada tiene que ver con la violencia". "Más bien es atentatorio al propio derecho de manifestación", según el secretario de Organización, para quien Torra "nunca vino, lamentablemente, a ejercer de president de la Generalitat" y "fue un interpuesto de un fugado y en ese papel y en ese error sigue".

Asimismo y sobre la postura mostrada anoche por Quim Torra sobre la violencia de estos días en Cataluña, Ábalos ha considerado preguntado por este tema durante su intervención en un desayuno informativo en Badajoz que Torra intervino "arrastrado, forzado por la situación tan evidente de la violencia que se estaba produciendo nuevamente en Barcelona" cuando por la mañana participó en un corte de carretera e hizo un "elogio de la civilidad, del pacifismo".

"Pensaba que se estaba conteniendo la risa porque no es normal poder decir eso cuando, efectivamente, más allá incluso de lo que vimos en televisión, de los disturbios en las calles, de gente preparada para ello, perfectamente parecían prototipos de guerrilla urbana, vamos a decirlo claro", ha señalado para referirse a gente enmascarada, con cascos, con mochilas o elementos para agredir y "hasta el calzado en algunas ocasiones".

Asimismo, ha valorado que Torra "no" sonó "sincero" y que "no se puede estar llamando a la movilización y al mismo tiempo lamentarse de ellos", ni "estar generando un ambiente de hostilidad, de ir incendiando y luego decir que no compartes lo que has sembrado". "Pues lo que se está produciendo en lo que han sembrado", ha sumado.

También se ha referido a que, como titular de Fomento, es un ministerio "afectado" por estos disturbios, dado que están incidiendo en las vías de ferrocarril o en aeropuertos como el de El Prat, donde se ha producido "un asedio intolerable" aunque "afortunadamente no paró" su actividad y consiguieron que operara el 90 por ciento de los vuelos, sobre lo cual ha advertido que "es una operación de alto voltaje asediar un aeropuerto" y que deberían saber que la Ley de Seguridad Aérea "en esto es muy dura".

ARTÍCULO 155

Preguntado por qué debe suceder para la aplicación del 155 en Cataluña durante el Desayuno Informativo organizado por El Periódico de Extremadura y en el que ha intervenido el ministro bajo el título 'Cohesión territorial y movilidad: Una oportunidad para Extremadura', José Luis Ábalos ha sostenido que la "mejor forma de responder es siempre desde la serenidad y sin sobreactuación" porque, cuando uno sobreactúa, "no está buscando una respuesta firme, lo que está es contribuyendo a la alarma".

"Sinceramente, ¿creen que el 155 lo va a arreglar?", se ha preguntado el ministro, que "no" se ha mostrado "partidario" de "darle más espectáculo a la vida política" y ha apuntillado que el ejercicio del poder "siempre se tiene que hacer de modo sereno", mientras que una actitud "desmesurada" evidencia "fragilidad o inseguridad".

Así, ha pedido a las personas "apresuradas" una mayor confianza en las instituciones del Estado y ha recalcado que el Estado de Derecho en España "funciona" y "que nadie lo ponga en duda" ni "en evidencia", al tiempo que ha defendido como un ejemplo de dicho funcionamiento que ha sido capaz de sacar la sentencia del 'procés' que ha estado "al margen de cualquier presión" a pesar de las que ha habido sobre el poder judicial.

También ha querido trasladar a quienes puedan pensar que hay "margen de impunidad" que "no lo hay ni lo va a haber" y que hay dos formas de "atajar" esta situación: "una la que se ve, cuando vemos a las policías y a los policías en la calle y otra que no se ve que son las labores de investigación e información que harán que nadie quede impune y todos queden desenmascarados".

"Lo que está ocurriendo ahora, a mi juicio, son los coleteos de un proyecto fracasado, de una estrategia independentista fracasada que se expresa con esta rabia fruto de la frustración, como resultado de la frustración de un proyecto que nunca estuvo definido con claridad, que siempre fue irresponsable y ciertamente fantasioso", ha remachado, así como que dicho proceso quiso "desafiar la fortaleza del Estado de Derecho", que "reaccionó y ha reaccionado con la templanza necesaria para que la justicia y la ecuanimidad tengan resultado".

Sobre el 155, ha indicado además que tiene un trámite que "para nada resolvería esa situación" y que conlleva un tiempo cuando "la violencia está ahí", al tiempo que ha tachado como uno de los elementos "fundamentales" que los mossos "están trabajando de un modo muy distinto a octubre de 2017" ante unos hechos "intolerables".

LAS AMENAZAS DE TORRA

Preguntado también el secretario de Organización del PSOE por las declaraciones de este jueves de Torra sobre la posibilidad de volver a poner las urnas por la autodeterminación, ha replicado acerca de las "amenazas" de Torra que éste "es un personaje ciertamente irrelevante", algo que le "sabe mal decirlo" porque ostenta dicho cargo por las circunstancias que concurrieron con la fuga de Carles Puigdemont, quien "ahora mismo en lo que está luchando es precisamente por su situación personal".

"Puso a este señor, como el que no pone a nadie, es así, por lo tanto lo que pueda decir son expresiones que lamentablemente empiezan solo a afectarle a él", ha dicho, mientras que en relación a las citadas urnas ha hecho hincapié en que el pueblo catalán ha votado 29 veces desde que España tiene democracia y "nunca" el independentismo ha conseguido ser la "referencia clara del pueblo de Cataluña".

Dicho lo cual ha agradecido a aquellos catalanes que están "soportando con mucha responsabilidad esta situación", que "no están ocupando las calles" ni "entran en la provocación", a la vez que ha concluido en que "en definitiva" el problema de Cataluña, "por más que quieran los independendistas", "no es" entre dicha región y España sino "dentro de Cataluña", "de comunidades en Cataluña" y de "unos que quieren salir del Estado español y otros que desean permanecer en este proyecto de convivencia nacional".