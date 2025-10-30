El abogado de la familia de la educadora fallecida en Badajoz cree que se ratifica que fue un "ataque sorpresivo"

BADAJOZ, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El abogado de la familia de la educadora social fallecida en Badajoz presuntamente a manos de tres menores, Raúl Montaño, ha considerado sobre declaraciones como las de los forenses en la jornada de este jueves del juicio que continúa en el Juzgado de Menores de la capital pacense sobre su muerte que "van en la línea de ratificar efectivamente que fue un ataque sorpresivo", así como "un ataque violento" y que "lleva las características de un asesinato", como mantiene la parte que representa.

Al mismo tiempo, ha valorado que "lo que se ha practicado se entiende que refuerza efectivamente la tesis que fue, como estábamos diciendo la acusación particular, un asesinato", como ha destacado en declaraciones a los medios al término de la segunda sesión de este juicio, a puerta cerrada, previsto para los días 29, 30 y 31 en los juzgados de Ronda Norte.

En este punto y preguntado por la participación de cada uno de los tres menores acusados y si hará cambios en el informe final o mantendrá la misma petición tras escuchar sus declaraciones - la pretensión principal penal inicial de la acusación particular era el asesinato para los tres -, ha ahondado en que se tiene que valorar si van a realizar alguna modificación en cuanto a las imputaciones de los menores, en lo que a la participación se refiere.

En la sesión de este jueves han prestado declaración los tres acusados, que en el momento de estos hechos sucedidos el pasado mes de marzo tenían edades comprendidas entre los 14 y los 17 años, a tenor de lo cual Montaño ha entendido el interés, pero ha manifestado que no se puede decir nada porque son menores y las actuaciones son reservadas.

Respecto a la responsabilidad civil, ha expuesto que "se ha aparcado", porque han tenido lugar preguntas más técnicas o las periciales, mientras que en cuanto a determinadas partidas de responsabilidad civil "no ha habido discusión".

DEFENSA DE UNO DE LOS MENORES

Por su parte, el abogado defensor de uno de los menores acusados, José Duarte, ha hecho hincapié en que, aunque estaba previsto que los menores declarasen el viernes, se ha cambiado y acababan de hacerlo, de manera tal que este viernes será el turno de los informes finales.

Sobre dichas declaraciones, la valoración subjetiva que hace como abogado defensor del turno de oficio de su defendido menor - que entonces tenía 15 años - es "bastante buena" y "bastante positiva", porque "ha habido las suficientes contradicciones en general, a lo largo de toda la mañana de la práctica de las pruebas, como para seguir sosteniendo más todavía su inocencia".

Así y sobre la intervención de su defendido, ha detallado que ha mantenido su inocencia, "eso por supuesto", y que es algo que "lo ha dicho desde el principio del procedimiento" y que "hasta el último segundo" en su declaración "lo ha seguido manteniendo", después de haber visto la práctica de todas las pruebas y haber estado presente en las mismas, "las que le han podido favorecer, las que le han podido perjudicar", tras lo que "sostiene su inocencia". En relación a los otros dos menores, ha expuesto que no puede decir si han mantenido o no su inocencia.

Interpelado por si también este jueves han seguido esposados, ha apuntado que sí, "incluso durante su declaración", y ha sostenido que, en su opinión, "los menores no deben estar esposados en el acto del juicio oral", junto con que se han quejado en este sentido y que "por si vale de algo para el futuro pues para que se sepa que, en principio, no se debe tener a los menores esposados" y, "sobre todo", "tantas horas" y al estar "rodeados completamente de agentes de la policía" en un sitio "también cerrado" por lo que "no tienen escapatoria".

Así, sostiene que, en ese sentido, "no se les ha tratado como presuntos inocentes en la vertiente del tratamiento que merecen; no en el de la prueba", al tiempo que ha insistido en que son menores de edad y en que "eso hay que tenerlo en cuenta".

De cara a este viernes, José Duarte ha adelantado que lo que quedan son los informes finales, en los que cada parte pondrá oralmente la valoración que haga de las pruebas, ante lo que ha avanzado sobre su defendido que "algunas contradicciones evidentes y palmarias" les "favorecen" y "favorecen la presunción de inocencia y el mantenimiento que hace, desde el principio hasta el final, de que él estuvo, pero no participó en el homicidio".

Mientras y sobre dichas contradicciones, ha destacado que "la práctica de una prueba contradice a la otra", a la vez que ha explicado que "hay pruebas que van en un sentido y la siguiente contradice completamente la otra". "Son testificales, sí, pero también incluso periciales, y eso hace concebir la esperanza de que, efectivamente, pueda ser una sentencia absolutoria en el aspecto del homicidio", ha insistido. Sobre su informe final, ha concluido, pedirá una sentencia absolutoria con respecto al homicidio.