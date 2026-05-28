Un accidente de tráfico en la antigua N-5 a la altura de Trujillo deja atrapados y heridos

Archivo - Un helicóptero sanitario del 112 de Extremadura, en una imagen de archivo - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

Hasta el lugar se han desplazado diversos efectivos, entre ellos, un helicóptero

TRUJILLO (CÁCERES), 28 (EUROPA PRESS)

Un accidente en la antigua carretera nacional N-5, cerca de Trujillo (Cáceres), ha dejado atrapados y heridos, aunque por el momento no se conoce el número total de afectados.

El Centro 112 de Emergencias de Extremadura ha informado de que el accidente se habría producido en torno a las 14,00 horas en el punto kilométrico 258 de la antigua nacional a Madrid.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos del Servicio Extremeño de Salud (SES); en concreto, una unidad de soporte vital básico, un helicóptero y efectivos sanitarios. También han acudido medios de la Cruz Roja de Trujillo, una dotación de bomberos de la localidad y un equipo de mantenimiento de carreteras.

Fuentes del 112 señalan que actualizarán la información cuando dispongan de más datos.