La Aemet amplía a rojo el aviso por lluvias en el norte de Cáceres

Avisos en Extremadura por lluvias y tormentas - AEMET

MÉRIDA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha ampliado a rojo el aviso por lluvias en el norte de Cáceres, donde se podría registrar una precipitación acumulada en 12 horas de 120 litros por metro cuadrado, sobre todo en el entorno de la cuenca del río Alagón.

Este aviso por "peligro extraordinario" permanecerá activo hasta las 23,59 horas de este lunes, 28 de septiembre, según los datos de la Aemet recogidos por Europa Press.

Asimismo, en aviso naranja por precipitaciones permanecen las zonas de Vegas del Guardiana, en Badajoz, así como la meseta cacereña y el Tajo y Alagón, en la provincia de Cáceres, por una precipitación acumulada en una hora de 30 litros por metro cuadrado.

Por su parte, tendrán aviso amarillo por lluvias hasta las 22,00 horas la comarca de Barros y Serena y sur de Badajoz, ya que podrían acumular en una hora hasta 15 litros por metro cuadrado.

En cuanto a las tormentas, los avisos amarillos permanecerán activos hasta las 22,00 horas para las zonas de Vegas del Guadiana, Barros y Serena, sur de Badajoz y meseta cacereña por probable granizo, sin descartar rachas muy fuertes.

Mientras que se extenderán hasta las 29,59 horas de este lunes para el norte de Cáceres y la zona del Tajo y el Alagón.