Los aficionados a la caza pueden solicitar o renovar su licencia en Extremadura de forma telemática desde este viernes

MÉRIDA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los aficionados a la caza pueden solicitar o renovar su licencia de caza en Extremadura de forma telemática, desde este viernes, 8 de agosto, y recibirla directamente en su móvil o correo electrónico

La Junta de Extremadura ha activado un nuevo sistema digital para obtener la licencia de caza "de forma sencilla, gratuita y completamente online", por lo que desde este viernes, os más de 50.000 aficionados que cada año solicitan o renuevan esta licencia pueden hacerlo a través de la plataforma Arado, sin necesidad de desplazarse, sin presentar documentación en papel y sin esperas, vía web en arado.juntaex.es.

Este nuevo servicio ha sido impulsado por la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, con la colaboración de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, y se enmarca en la Estrategia de Transformación Digital de Extremadura 2027.

Así, y coincidiendo con el inicio del periodo de media veda, esta iniciativa "representa un nuevo avance hacia una administración más cercana, moderna y útil para la ciudadanía", según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

El usuario solo tiene que identificarse con certificado digital (apartado Acceso con certificado digital) o mediante un código de un solo uso que recibe por SMS en su móvil, sin necesidad de instalar nada (apartado Alta de administrado sin certificado digital).

A partir de ahí, en unos minutos, obtiene su licencia y la recibe automáticamente por correo electrónico en formato PDF, lista para usar.

De esta forma, "basta con registrarse una única vez en la plataforma ARADO mediante un proceso rápido y fácil", aunque si el usuario ya se registró anteriormente -por ejemplo, para obtener la licencia de pesca- puede utilizar directamente el mismo usuario y contraseña, sin necesidad de repetir el registro, señala el Ejecutivo regional.

El sistema de solicitud funciona mediante una Declaración Responsable, lo que elimina la obligación de presentar documentos previamente, y si el carné de cazador fue obtenido en Extremadura, la plataforma lo verifica automáticamente, pero si procede de otra comunidad autónoma o de otro país, basta con adjuntar una copia digital durante el trámite.

BONIFICACIÓN DEL COSTE

Además, y "para fomentar la actividad cinegética y apoyar al sector, el Gobierno autonómico ha aprobado una bonificación del 100% del coste de la licencia durante un año", mientras que en el caso de licencias de varios años, se aplicará el descuento proporcional y el pago podrá realizarse con tarjeta o bizum.

Cada licencia emitida incluye un código QR y un archivo de código de verificación que garantizan su validez, permitiendo verificarla en cualquier momento a través de la plataforma oficial de la Junta de Extremadura.

Este nuevo avance "se suma al que ya se puso en marcha hace unas semanas con la licencia de pesca, que también puede tramitarse de forma completamente digital, con la misma agilidad y simplicidad", por lo que los extremeños pueden acceder ya a acceder a ambos permisos desde casa, en cualquier momento y sin complicaciones, como parte del proceso de transformación de los servicios públicos.