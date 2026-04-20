El alcalde de Cáceres anuncia un recurso de alzada contra la orden ministerial de retirada de la Cruz de los Caídos

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, con la resolución ministerial remitida al ayuntamiento en la que se ordena la retirada de la Cruz de los Caídos - EUROPA PRESS

CÁCERES, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha anunciado que el ayuntamiento presentará un recurso de alzada contra la orden del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, que ha sido notificada este mismo lunes al consistorio cacereño, para que se proceda a retirar la Cruz de los Caídos, situada en la plaza de América, al encontrarse registrada en el catálogo de símbolos franquistas.

"Vamos a hacer lo que tenemos que hacer y lo que además nos demanda la sociedad, que es recurrir una resolución que entendemos que es injusta, que va contra el sentir mayoritario de la ciudad de Cáceres. Y que yo como alcalde voy a defender en vía administrativa, en vía judicial y en la calle, si es necesario", ha subrayado Mateos este lunes.

La resolución de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática está fechada el 17 de abril a las 14,49 horas, unas horas después de que PP y Vox anunciaran el pacto para forma gobierno en la región e investir a María Guardiola como presidenta, un hecho que el regidor cacereño ha calificado como "bomba de humo" por parte de Pedro Sánchez, ya que el acuerdo recoge solicitar la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) el citado monumento, algo que Mateos ve con "muy buenos ojos".

Con la resolución en la mano, el alcalde ha explicado que ha trasladado a la Secretaría General la orden para que "se interponga de forma inmediata un recurso de alzada". "Agotaremos todas las vías administrativas, judiciales y si hace falta, saldremos a la calle a defender la Cruz", ha subrayado".

"Yo creo que he sido muy claro en esta cuestión y lo he sido no solo ahora, sino también cuando era portavoz de la oposición y en los últimos meses como alcalde. Y es que en Cáceres la Cruz no se toca. Yo creo que es una cuestión que está instalada en la sociedad cacereña y creo que esta resolución no deja de ser una bomba de humo, que es a la que nos tiene acostumbrados Pedro Sánchez", ha señalado.

Según Mateos el tema de la Cruz "no es una cuestión que preocupe a los cacereños", ya que "es un elemento que está integrado en el paisaje urbano de nuestra ciudad" y porque "no supone para ningún cacereño una exaltación de ningún régimen". En este sentido, ha recordado que en 1984, el ayuntamiento con el alcalde socialista Juan Iglesias Marcelo, decidió resignificar el monumento y se colocó una nueva inscripción en la que se puede leer 'La ciudad de Cáceres en memoria de sus hijos muertos por la patria'.

También se ha referido a la valoración que una comisión técnica hace sobre el "escaso valor arquitectónico" del monumento, sobre lo que ha recordado que el Plan General Municipal (PGM) aprobado en 2010 otorga a la Cruz la máxima protección de los bienes municipales. En esta línea ha defendido que él ha llegado al Gobierno local para "mirar al futuro". "Yo he venido a construir una ciudad mejor. He venido a unir, no a enfrentar ni a dividir", ha espetado.

A preguntas de los medios sobre este asunto tras participar en una rueda de prensa este lunes, el alcalde cacereño ha criticado que "hay gente que está muy cómoda en la división y en el enfrentamiento", en alusión a las declaraciones la portavoz del Grupo Municipal Socialista que ha dicho que la gente le para por la calle para que se retire la Cruz.

"No sé quién le para de verdad", ha ironizado Mateos, que ha añadido que tiene el móvil y las redes sociales "colapsadas" de mensajes de cacereño que le dice que "ya está bien que desde Madrid se venga a intentar decirnos lo que tenemos que hacer con nuestras ciudades". "Y por lo tanto, vamos a emplear todos los medios que tengamos para que no se toque algo que los cacereños consideramos como propio", ha resaltado.

En su intervención, ha insistido en que "la inmensa mayoría de los cacereños" no ve la Cruz como un símbolo franquista, sino como un elemento urbano donde la gente queda, al que se refiere cuando pide un taxi o punto de referencia para los jóvenes cuando salen, por lo que ha considerado que la retirada "es un debate forzado".

Mateos ha recordado que en la anterior legislatura, el PSOE estuvo gobernando la ciudad y la región cuatro años "y no hubo ningún requerimiento por parte del ministerio", cuando la ley ya estaba en vigor. "Aquí los requerimientos llegan cuando gobierna el Partido Popular y cuando, afortunadamente, porque así lo han querido la mayoría de los extremeños, se alcanza un acuerdo de gobierno en esta comunidad autónoma", ha criticado.

"NO ES ALEATORIO"

"No es nada aleatorio", ha sentenciado Mateos, que ha mostrado su indignación porque se haya enterado por "una nota de prensa" de este requerimiento ministerial. "Yo entiendo que esas son las formas de trabajar y de lealtad institucional que dice el Gobierno que tiene, pero desde luego a mí me ha molestado y me ha molestado mucho que me entere por los medios de comunicación y no como me tengo que enterar", ha zanjado.

Así las cosas, el alcalde 'popular' cacereño ha manifestado que "no va a haber ningún cambio en el ámbito urbanístico de la ciudad" porque se va a recurrir la resolución en vía administrativa "y si fuese necesario agotaremos todas las vías judiciales".

En relación a la posible declaración de la Cruz de los Caídos como BIC, Mateos la apoyaría porque "es un elemento del diseño y de nuestra ciudad" y "la inmensa mayoría de cacereños no la percibimos como un elemento franquista". "Desde luego ahí no se produce ningún elemento, ni ningún acto de exaltación de ningún régimen porque la placa se sustituyó en el año 1984, pero que con anterioridad ya era público y era notorio que la sociedad cacereña no lo percibe así", ha insistido.

"Y si alguien sabe de eso, somos los que estamos en Cáceres. Somos los cacereños. Es decir, a mí alguien de Madrid no me va a decir cuál es el sentir de mi ciudad", ha aseverado, al tiempo que ha incidido en que el plan de urbanismo le otorga la máxima protección, algo que le aporta legitimidad.