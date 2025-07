Alonso de Santos indaga en la historia de España y su lengua en 'Numancia' para subir el telón del Festival de Mérida

MÉRIDA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

José Luis Alonso de Santos dirige su propia versión de 'Numancia', la obra de Miguel de Cervantes que cuenta un episodio de la historia de España y que pone las bases de su lengua a través de un relato que hace de la unidad el mejor camino para afrontar los problemas de la humanidad.

Una obra que tras su reciente estreno en el Festival Clásicos en Alcalá llega este fin de semana a tierras extremeñas para levantar el telón del 71 Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, con un reparto que cuenta con una veintena de intérpretes que encabeza Arturo Querejeta, Javier Lara, Jacobo Dicenta y Pepa Pedroche, que es además adjunta a la dirección de la obra.

Tres funciones, del viernes 4 al domingo, 6 de julio, en el Teatro Romano de Mérida, de esta producción de la Comunidad de Madrid para Teatros del Cabal, con el apoyo del Festival Hispanoamericano del Siglo de Oro-Clásicos de Alcalá, que ha sido presentada este martes en la sede del certamen emeritense.

Su director, Jesús Cimarro, ha dado la bienvenida a esta nueva edición con la que inicia una nueva etapa al frente del certamen tras hacerse nuevamente con el concurso para su gestión. El productor teatral ha subrayado en esta ocasión la importancia de la colaboración entre las compañías y las administraciones, y también entre estas, como en esta ocasión, para sacar adelante más producciones con las que llenar la cartelera de los teatros del país.

Y es que además pese a ser escrita por Cervantes en 1.585, en pleno Siglo de Oro, su temática, el asedio del general romano Escipión a Numancia, encaja perfectamente con la temática del certamen emeritense. "Es una de romanos", ha apuntado Cimarro.

Acompañado por "los dos actores más importantes del teatro clásico español", Arturo Querejeta y Pepa Pedro, José Luis Alonso de Santos ha explicado que su obra se resume en seis palabras. Las dos primeras están en el lema del propio certamen. Historia, porque Numancia no es más que "historia de España", y emoción, cualidad intrínseca al arte, pero también por tratarse de una obra que "habla de la emoción humana ante los problemas humanos".

También lengua, porque es en esta obra que Cervantes escribe más de 20 años que su título más universal, el Quijote, donde "crea la construcción lingüística de la sonoridad española, del lenguaje español".

La cuarta palabra es libertad, porque "el arte es libertad", al igual que cada edición de este festival "ha sido una batalla por la libertad humana". "Llena de dificultades, seguro, pero para eso estamos, para luchar por la libertad", ha dicho el autor, como ha defendido que lleva 83 años "luchando por la libertad en todos los campos y desde luego por la libertad artística".

También la palabra España, que defiende "cada día, en cualquier lugar", lo cual no le da vergüenza: "Si es que soy español", ha dicho, para añadir que ha visto "sufrir a los españoles, llorar a los españoles". "Quiero a los españoles, amo a los españoles. Mi querida patria España, que dice Cervantes en la obra y que digo yo", ha remarcado, a pesar de que "los relatos de ciencia ficción" hayan convertido "lo real, a veces, en absurdo".

LA UNIDAD PARA AFRONTAR LA TRAGEDIA

Por último, y la más definitiva para él en esta obra, es un adjetivo que Cervantes utiliza en infinidad de ocasiones en su texto original y que él potencia aún más en su versión: "juntos".

"Juntos, no enfrentados, juntos", ha remarcado el autor, quien ha continuado que "la diferencia entre el general romano y los numantinos es que Escipión vive solo, vive para él, habla para él", mientras que los asediados "cada vez que van a hacer algo", lo hacen "juntos", porque Cervantes, ya en 1.585, con una "modernidad tremenda" defiende que "juntos es como mejor se puede hacer el camino".

"Porque somos muchos y aunque sea nuestro bien disminuido jamás en vida o muerte os dejaremos, que juntos para siempre estaremos", ha pronunciado, por su parte, Arturo Querejeta, quien se ha referido a unas palabras del propio Alonso de Santos para definir este fragmento de la historia como "primera gran tragedia sobre el honor colectivo español".

"¿Qué seríamos capaces de hacer colectivamente como ciudadanos, como sociedad, para no rendirnos, para no caer en la esclavitud, o si en su contrario, para defender la libertad? ¿Seríamos capaces de arriesgar nuestra propia vida?", ha reflexionado.

Una modernidad en el pensamiento de Cervantes que también está reflejado, tal y como ha expuesto Pepa Pedroche, en el papel que adoptan las mujeres numantinas, cuando entran en el concejo de los hombres para decir que ellas también morirán con ellos.

COLABORACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES

Por su parte, la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deporte de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga, ha expresado las "ganas" que hay ya en Mérida y en toda la región por que dé inicio este certamen, con todo preparado y sin importar las temperaturas que se esperan para los próximos días.

"Nos da igual lo que pase, estamos ya todos deseando que empiece el festival", ha remarcado Bazaga, quien ha alabado la idea de Cimarro para que la cultura "vaya y venga", que permite a Madrid y Extremadura compartir producciones. Dos comunidades, ha dicho, que se unen "para mejorar, para incrementar el valor de cada una de las actuaciones" que realizan.

En esta misma línea, su homólogo de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco Serrano, se ha referido a la "colaboración" y a la "mano tendida" de Extremadura para poder "crecer".

"La cultura no tiene límites, la cultura no tiene muros, la cultura no tiene barreras, la cultura no es una guerra, la cultura no es una lucha, y lo vamos a ver cuando se estrene Numancia", ha señalado el dirigente madrileño, quien ha añadido que la cultura es "todo lo contrario", es concordia, unión, apertura, crecimiento, y también "cultivo, etimológicamente hablando, del pensamiento crítico que nos permite enfrentarnos a la realidad y enfrentarla también, para dar nuestro punto de vista, con conocimiento de causa y con argumentos".

Algo que "solamente se consigue con la unión", que es lo que se está consiguiendo en este caso a través de esta colaboración entre las administraciones públicas en relación con el sector privado, que es "la única manera", bajo su punto de vista, de "crecer".

Finalmente, el alcalde emeritense, Antonio Rodríguez Osuna, ha subrayado orgulloso que en julio y agosto "Mérida se convierte en la capital de la escena" en España gracias a su festival de teatro, uno de los "productos más importantes de la cultura en Europa y en el mundo".

Por ello, ha abundado en que "si no existiese" este Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, y si no ocupara el Teatro Romano durante los meses de julio y agosto "Mérida no sería la misma, sin duda alguna".