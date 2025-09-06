Los alumnos extremeños de Infantil, Primaria y ESO vuelven al cole el próximo jueves, y los de Bachillerato, el viernes

Archivo - Varios niños a su llegada al colegio - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

MADRID/ MÉRIDA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los alumnos extremeños de Educación Infantil, Primaria, ESO, Educación Especial y los grados básicos de Formación Profesional y el 2º curso de estos ciclos formativos de grado Medio y Superior de FP comenzarán las clases el próximo jueves, 11 de septiembre.

Por su parte, el viernes día 12 comienzan en Extremadura las clases en Bachillerato, mientras que el 15 de septiembre se inicia la actividad lectiva en el primer curso de los ciclos formativos de grado Medio y Superior de FP.

En todo el país, la mayoría de alumnos retomarán la actividad lectiva tras las vacaciones de verano este lunes, 8 de septiembre, aunque los primeros escolares en volver a las aulas han sido los de Navarra y el País Vasco, que ya lo hicieron el pasado jueves.

