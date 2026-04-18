Amececa demandará al Gobierno "celeridad" en la retirada de la Cruz de los Caídos de Cáceres

Archivo - Cruz situada en la plaza de América de Cáceres - EUROPA PRESS - Archivo

CÁCERES, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Memorial en el Cementerio de Cáceres (Amececa) ha valorado "muy positivamente" el anuncio del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática de retirar la Cruz de los Caídos de Cáceres, atendiendo de esta manera a "una de sus históricas reivindicaciones", aunque demandará al Gobierno "celeridad" en la labor de retirada.

En un comunicado, la asociación recuerda que "desde hace ya varios años", desarrolla una campaña reivindicativa que tiene como objetivo la retirada de los símbolos franquistas de la ciudad de Cáceres, entre los que destaca este elemento.

"En una labor paciente, iniciada en septiembre de 2015, nuestra asociación solicitó, en no pocas ocasiones, a diferentes administraciones públicas extremeñas (diversos equipos de gobierno del Ayuntamiento de Cáceres y distintos gobiernos de la Junta de Extremadura) la retirada de la 'cruz de los caídos' sin obtener resultado alguno", afirma al asociación.

A principios de 2021, además, se dirigió al secretario de Estado de Memoria Democrática para pedirle la adopción de las iniciativas oportunidades para retirar dicha cruz.

La entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática a finales de 2022 propició que Amececa solicitara formalmente, en enero de 2023, la retirada de este elemento a la secretaría de Estado de Memoria Democrática. Tanto en 2024 como en 2025, la asociación trasladó a dicha secretaría de Estado su preocupación por "la no adopción de medidas efectivas" para retirar este símbolo.

Ya el pasado mes de marzo, Amececa volvió a solicitar la retirada de la cruz al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

"La aparición de la noticia en algunos medios de comunicación informando de la 'orden' del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática de retirar la 'cruz de los caídos' de Cáceres del espacio público, supondrá que, tras casi once años de una labor paciente, Amececa verá conseguida una de sus históricas reivindicaciones", resalta el comunicado.

Por ello, la asociación valora "muy positivamente" esta actuación del Gobierno, aunque exigirá "celeridad" en los trabajos de retirada del símbolo.