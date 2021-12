Antonio Cavacasillas, nuevo coordinador del PP en la ciudad de Badajoz.

BADAJOZ, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Badajoz, Antonio Cavacasillas, ha sido presentado oficialmente como nuevo coordinador del PP en la capital pacense.

El presidente provincial del PP de Badajoz, Manuel Naharro Gata, acompañado por el resto de concejales del Grupo Municipal Popular, ha presentado a Cavacasillas subrayando que se trata de "un día importante para el PP de Badajoz", que se refuerza con esta nueva figura inexistente hasta la fecha.

El objetivo es "volver a enamorar a afiliados y simpatizantes, llegar con un ejército a las elecciones de 2023, y conseguir la mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Badajoz".

En este sentido, el presidente provincial popular ha añadido que estaba "convencido" de que iba a ser así, "pues el PP ha sido el que ha transformado Badajoz, el que desde hace tantos años lleva transformando la ciudad día a día".

En algún momento, ha reconocido, "quizás" se han "alejado" de sus votantes, pero "es el momento de recuperarlos" y para ello se nombra a Antonio Cavacasillas como coordinador, quien seguirá junto al resto de compañeros del PP en el Grupo Municipal que "trabajan día a día para sacar proyectos para que la ciudad avance y sea un referente y punta de lanza de la región lo siga siendo".

Además, ha señalado que para reforzar al partido en "todos y cada uno de los barrios y pedanías" se van a extender: "vamos a hacer equipo, vamos a llevar nuestro proyecto a las calles, con un equipo fuerte y sólido garantía de una victoria electoral para que Badajoz siga transformándose, porque somos un equipo de gente trabajadora que lo va seguir haciendo por muchos años", ha señalado.

ILUSIÓN PARA VOLVER A COGER EL PULSO A LA CIUDAD

Por su parte, Antonio Cavacasillas ha querido agradecer en primer lugar la confianza depositada por el presidente y el Comité Provincial del PP de Badajoz que llevar a cabo las tareas de coordinador del partido en Badajoz, un reto que ha dicho asumir con "la ilusión de volver a coger el pulso a la ciudad", indica el PP en nota de prensa.

Cavacasillas ha declarado que se trata de "una responsabilidad muy grande" que le "ilusiona muchísimo", momento en el que ha querido agradecer el apoyo de todos los compañeros del Grupo Municipal en el ayuntamiento y del resto de cargos del Partido Popular y simpatizantes que ya le habían mostrado su cariño y felicitaciones.

Sobre los objetivos que se marca ha indicado que en primer lugar está "volver a ilusionar a los pacenses, estar con todos los vecinos de todos los barrios y pedanías, e impulsar el proyecto del PP que es un proyecto en el que todos suman con el objetivo de recuperar la mayoría absoluta".

CANDIDATURA A LA ALCALDÍA

A preguntas de los periodistas sobre el futuro candidato del PP a la Alcaldía de Badajoz, Antonio Cavacasillas ha declarado que "ahora" su "empeño e ilusión" va a ser el trabajo de coordinador local del PP. "Este es el trabajo de base que tiene que hacer ahora para volver a gobernar con mayoría absoluta", ha apuntado.

En este sentido, Manuel Naharro ha indicado que "ahora no es el momento de hablar de candidato aún", pues al ser Badajoz capital de provincia su candidatura la tiene que aprobar Madrid y "ahora no toca", si bien ha remarcado que no le "preocupa demasiado", porque hay "mucha gente que perfectamente puede ser candidato a la Alcaldía de Badajoz".

"Necesitamos tomarnos un tiempo porque nosotros no elegimos un candidato, nosotros vamos a elegir al próximo alcalde de Badajoz", ha remarcado.

Ha añadido a este respecto, que en todo caso se comenzará a decidir sobre la candidatura cuando pase el Congreso Regional del PP, "en una ciudad del número de habitantes como Badajoz la dirección regional también tenga algo que decir en el proceso".

Finalmente, el presidente provincial del PP de Badajoz ha explicado que se crea esta figura de coordinador local en Badajoz pues en todos los municipios existe la figura del presidente local, pero al ser Badajoz capital de provincia no tenía esa figura, y hasta la fecha había coincidido la presidencia provincial con un representante de la propia ciudad, algo que ahora no ocurre en su caso, pues Naharro es alcalde en Valencia del Mombuey.

Por eso se ha querido "reforzar la estructura del partido con una persona de la ciudad que la conozca y sepa el sentir y pulso de Badajoz", con las funciones de "marcar las líneas de trabajo y acción del PP en la ciudad".