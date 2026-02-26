Aprobado de forma inicial el presupuesto 2026 del Ayuntamiento de Mérida, dotado con 82,8 millones de euros

Pleno del Ayuntamiento de Mérida para la aprobación inicial de los presupuestos municipales para 2026 - AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

MÉRIDA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Mérida ha aprobado de forma inicial este jueves, día 26, el proyecto de presupuestos municipal para 2026, dotado con 82.873.816,07, y que supone el más alto de la historia de la ciudad en ejecución de gasto e inversión, con un incremento además del 17,32 por ciento (12,26 millones más) respecto al de 2025.

Las cuentas, a la espera ahora de un plazo de exposición y alegaciones para continuar su tramitación, han recibido este jueves de forma inicial el voto favorable del PSOE (que cuenta con mayoría absoluta), el rechazo del PP y de Vox, y la abstención de XMérida y Unidas por Mérida.

Igualmente, el pleno ha aprobado el presupuesto del organismo del Centro Especial de Empleo la Encina, con un montante de 1.433.983,26 euros.

Al presupuesto municipal, elaborado "siempre pensando en las personas" y con un "proyecto de presente y de futuro de un desarrollo progresista de la ciudad", habrá que sumarle también el remanente de tesorería que se incorporará una vez esté finalizada la liquidación de 2025, según ha destacado la delegada municipal de Hacienda, Carmen Yáñez.

Las cuentas han sido elaboradas, además, ya con deuda financiera "cero", después de que en 2025 el consistorio saliese del plan de ajuste en el que se encontraba; así como igualmente con deuda a proveedores "cero", dentro de una economía "saneada".

Por su parte, el portavoz del PP, Santiago Amaro, ha rechazado el presupuesto 2026 elaborado por el gobierno local por considerar que deja "claro" un modelo basado en "grandes cifras, grandes titulares y grandes proyectos estructurales", pero con "sombras en su ejecución, en el control, en el equilibrio y en las prioridades".

A su vez, la portavoz de Vox, Marta Gervasia Garrido, ha justificado el voto en contra de su grupo a los presupuestos porque, a su juicio, están elaborados técnicamente con "algunos fallos", y por rechazar "políticamente" el empleo que se hace del dinero en los mismos con "chiringuitos".

De su lado, el portavoz de XMérida, Miguel Valdés, se ha referido al "neoliberalismo" que a su juicio encierran los presupuestos elaborados por el gobierno municipal; y ha mostrado el apoyo de su formación a la deuda "cero" y la bajada de impuestos en la ciudad.

Mientras, la concejala de Unidas por Mérida, Montserrat Girón, ha valorado la deuda "cero" y los "incrementos" recogidos en el presupuesto municipal para 2026.

(((Más información en Europa Press)))