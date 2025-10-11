El Archivo Histórico Provincial de Badajoz incorpora 420 tomos de protocolos notariales centenarios

BADAJOZ, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Archivo Histórico Provincial de Badajoz ha recibido 420 tomos de protocolos notariales procedentes de las notarías de Badajoz y Alburquerque, correspondientes al periodo comprendido entre 1868 y 1925, lo que supone "una valiosa incorporación que refuerza el compromiso de la Junta de Extremadura con la protección, conservación y difusión del patrimonio documental".

Este ingreso supone la recuperación de una parte esencial de la memoria notarial pacense, cuya conservación y tratamiento técnico garantizarán su transmisión a las generaciones futuras, según explica la Junta de Extremadura en nota de prensa.

En concreto, la documentación recibida abarca más de medio siglo de actividad notarial, por lo que se convierte en "una fuente única de información histórica, social, económica y jurídica para investigadores y ciudadanía interesada en el pasado de la provincia".

Ahora, los protocolos se instalarán en unidades de conservación específicas y serán sometidos a los procesos de limpieza, organización, clasificación y descripción necesarios para asegurar su adecuada preservación y futura consulta pública.

Este ingreso pone en valor el papel de los archivos como "guardianes de la memoria colectiva, garantizando que documentos de incalculable valor histórico permanezcan accesibles y protegidos para las próximas generaciones", por lo que con esta actuación, el Archivo Histórico Provincial de Badajoz "refuerza su papel como institución de referencia en la gestión y conservación de fondos notariales centenarios, consolidando su misión de custodiar, preservar y difundir la memoria documental de la provincia", concluye la Junta.