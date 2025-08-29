Arrestados dos hombres en Plasencia tras ser interceptados con más de 700 gramos de cocaína

Durante el operativo han sido intervenidos más de 700 gramos de cocaína y 5.205 euros - POLICÍA NACIONAL

PLASENCIA (CÁCERES), 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Nacional han detenido a dos varones de 38 y 46 años de edad, a quienes ha interceptado con más de 700 gramos de cocaína en la furgoneta con la que circulaban en la localidad cacereña de Plasencia.

El arresto se produjo el pasado 25 de agosto, en el marco de una investigación tendente a la prevención y represión del tráfico de sustancias estupefacientes que había comenzado semanas atrás, centrándose los agentes en uno de los principales distribuidores a mediana escala activo en Plasencia.

Según ha precisado el cuerpo de seguridad en nota de prensa, en el trascurso de un seguimiento "discreto" a uno de los investigados, que en ese momento circulaba en un vehículo de gran cilindrada por la carretera de la Presa de la referida localidad, los policías fueron testigos de cómo dicha persona hacía entrega de un "paquete" a los dos ocupantes de una furgoneta, iniciando nuevamente la marcha en sentido contrario al vehículo.

Ante la sospecha de que pudiera haberse realizado una "entrega" de droga, los agentes interceptaron la furgoneta y durante el registro de la misma localizaron bajo los asientos una bolsa de plástico con varias bolsas transparentes en las que hallaron distintas cantidades de cocaína "en roca", con un peso total de 720 gramos; así como fueron intervenidos 83 gramos de sustancia de corte y 5.205 euros.

Tras procederse a la inmediata detención de los dos varones, que tienen antecedentes, y efectuada la instrucción del pertinente atestado, ambos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, quien decretó su ingreso en prisión.

Cabe señalar que, en estos momentos, la investigación continúa abierta, no descartándose nuevas detenciones.