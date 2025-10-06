El arzobispo de Mérida-Badajoz define a Vara en su funeral como "un hombre bueno" que "nunca ocultó su ser católico"

OLIVENZA (BADAJOZ), 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de Mérida-Badajoz, Monseñor José Rodríguez Carballo, ha calificado este lunes al expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara, en su funeral, como "un hombre bueno" y "un político comprometido en la vida pública, buscando el bien de Extremadura, y todo ello sin dejar de ser y de presentarse como cristiano".

De esta forma, "su ser de político cristiano se reflejaba en su estilo de vida: cercano, sencillo, dialogante, sin querer herir al adversario político", ha destacado Monseñor José Rodríguez Carballo en la homilía que ha pronunciado en el funeral por Guillermo Fernández Vara, que ha presidido este lunes en la Iglesia de la Magdalena de la localidad pacense de Olivenza, y que han concelebrado los obispos de Coria-Cáceres y de Plasencia, Jesús Pulido y Ernesto Jesús Brotóns, respectivamente.

Durante su homilía, el arzobispo de Mérida-Badajoz ha recordado que a este templo "Guillermo acudía todos los domingos para participar en la Eucaristía", tras lo que señalado que los obispos extremeños se unen con este funeral "al dolor de sus familiares, amigos, miembros de su partido y de cuantos lloran hoy la muerte de Guillermo Fernández Vara".

(Más información en Europa Press)