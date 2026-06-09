La Asamblea debate este martes las enmiendas de totalidad del PSOE y de Unidas a los Presupuestos extremeños 2026

Imagen de archivo de un pleno de la Asamblea de Extremadura - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Asamblea de Extremadura abordará este martes, día 9, el debate de totalidad del proyecto de ley de Presupuestos de la comunidad (PGEx) para 2026 presentado por la Junta.

El texto ha recibido sendas enmiendas a la totalidad por parte del PSOE y de Unidas por Extremadura, respectivamente, y a través de las cuales dichas formaciones solicitan la devolución de las cuentas al Ejecutivo autonómico.

Así, la sesión plenaria se iniciará a las 09,30 horas, con la exposición del proyecto de ley de Presupuestos de la región para 2026 por parte de la consejera de Hacienda, Elena Manzano, sin límite de tiempo.

Tras ello, en primer lugar se debatirá la enmienda a la totalidad planteada por el PSOE, y posteriormente la de Unidas por Extremadura.

De no prosperar ninguna de ellas, tal y como previsiblemente ocurrirá debido al acuerdo de gobierno rubricado entre el PP y Vox, que cuentan con mayoría entre los dos en la Cámara autonómica, los PGEx 2026 continuarán su tramitación en la Asamblea.

Así, este mismo miércoles y jueves, días 10 y 11, comparecerán ante la Comisión de Hacienda y Presupuestos de la Asamblea altos cargos de la Junta para explicar las cuentas regionales departamento por departamento.

Ya el próximo viernes, día 12, se abrirá el plazo de presentación de enmiendas parciales, que podrán formularse hasta el 26 de junio.

A continuación, el 13 de julio la Mesa de la Comisión de Hacienda y Presupuestos se reunirá para la calificación y admisión a trámite de las enmiendas parciales presentadas; y el 21 de julio la Ponencia de dicha comisión elaborará el informe del proyecto de ley, cuyo dictamen será elaborado entre los días 23 y 24 de julio.

En esas fechas se conocerán las enmiendas parciales que continúan 'vivas' para su defensa ante el pleno que se celebrará los días 29 y 30 de julio en la Asamblea, y en el que se debatirá y votará de forma definitiva el dictamen de los PGEx, que serán previsiblemente aprobados con el voto favorable de PP y Vox.

POSTURAS DE PSOE Y UNIDAS

Cabe recordar que la pasada semana, tras el registro de la enmienda a la totalidad de su formación a los PGEx 2026, la portavoz del Grupo Socialista, Isabel Gil Rosiña, ya solicitó la devolución al Gobierno extremeño del proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, que calificó como "inflados artificialmente", y que entiende que será "imposible ejecutar" porque tendrá "apenas dos meses de vida de vigencia".

De su lado, también la pasada semana tras el registro de la enmienda de totalidad de su grupo, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, solicitó la devolución de las cuentas a la Junta porque a su juicio éstas sólo son "fachada", y pretenden asentar la "agenda ultra" de Vox.