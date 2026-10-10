La Asamblea de Extremadura inaugura la Feria Chica de Mérida

Inauguración de la Feria Chica de Mérida de 2026 en la Asamblea de Extremadura, a 9 de octubre de 2026. - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Extremeño ha sido el punto de encuentro para que el pueblo gitano inaugure, este pasado viernes, su tradicional Feria Chica de Mérida.

Se trata, según recuerda la Asamblea en un comunicado, de una festividad con más de 100 años de historia en la capital extremeña y que ya forma parte del calendario festivo de la ciudad.

Durante la ceremonia se ha rendido homenaje a dos de los gitanos más ilustres de las últimas décadas: Cayetano Vega y Victoriano Montes. "Ambas personalidades han contribuido enormemente en la lucha por la igualdad, el respeto y la inclusión del pueblo gitano en la sociedad actual", ha remarcado el Parlamento autonómico.

Durante el turno de intervenciones, el presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, ha recalcado la importancia de seguir manteniendo viva una de las tradiciones más populares del pueblo gitano: "Las nuevas generaciones tienen el derecho y el deber de vivirla con la misma naturalidad con la que han vivido sus padres y abuelos; sin complejos y con orgullo", ha trasladado.

El acto ha terminado con un vino de honor y la actuación artística del grupo musical compuesto por Celeste Montes, Paco Salazar y Miguel Montes.