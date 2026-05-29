Las ayudas del Ayuntamiento de Mérida para la compra de material escolar aumentan hasta los 90 euros por alumno

La delegada de Educación, Susana Fajardo, informa en rueda de prensa sobre las ayudas para la adquisición de material escolar. - AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

MÉRIDA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Educación, Susana Fajardo, ha presentado este viernes la nueva convocatoria de ayudas para material escolar del curso 2026/2027, cuya principal novedad es el incremento de la cuantía, que pasa de 70 a 90 euros por alumno.

Estas ayudas, que han sido aprobadas por la Junta de Gobierno Local celebrada este pasado jueves, están destinadas al alumnado desde el segundo ciclo de Infantil hasta final de la ESO, incluyendo también al alumnado de Educación Especial.

De esta manera, ha señalado que el Ayuntamiento de Mérida destina a esta convocatoria un presupuesto propio de 30.000 euros con el objetivo de complementar las becas y ayudas de libros que concede la Junta de Extremadura y el Ministerio de Educación.

Este paquete de ayudas están destinadas a la adquisición de material escolar como mochilas, cuadernillos de inglés, bolígrafos, carpetas o libretas, entre otros elementos necesarios para el inicio del curso escolar, especifica el consistorio en una nota de prensa

El plazo de presentación de solicitudes se ha habilitado este viernes, 29 de mayo, y permanecerá abierto hasta el próximo 11 de junio. Las solicitudes podrán presentarse a través de la sede telemática o en el Registro del Ayuntamiento de Mérida.

Fajardo también ha indicado que las bases de estas ayudas están disponibles en la web municipal y, además, están adaptadas a lectura fácil, con el fin de que todas las personas interesadas puedan acceder a la información.

Además, la delegada de Educación ha avanzado que la lista provisional de ayudas se publicará el 10 de julio y, posteriormente, se abrirá el correspondiente plazo de subsanaciones antes de la publicación de la lista definitiva, prevista para el 21 de agosto.

Tanto las listas provisionales como las definitivas podrán consultarse en el tablón de anuncios del ayuntamiento y en la web municipal, dentro del área de Educación.

En este sentido, Fajardo ha remarcado que el objetivo es que "las familias puedan retirar el material escolar a partir de esa fecha para que el alumnado inicie el curso con el nuevo material gracias a estas ayudas municipales".

Cabe destacar que este programa de ayudas se puso en marcha en el año 2015 con la llegada del actual equipo de gobierno al Ayuntamiento de Mérida. Por último, la delegada de Educación ha recordado que el pasado año se concedieron 284 ayudas, y desde la Delegación de Educación "se espera mantener una cifra similar en esta convocatoria, teniendo en cuenta la evolución de la natalidad y del número de matriculaciones".