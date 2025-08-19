El Ayuntamiento de Cáceres abre un proceso participativo para la reforma de la avenida Virgen de la Montaña

Proyecto de remodelación de la avenida Virgen de la Montaña de Cáceres - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

Ciudadanos y colectivos podrán presentar propuestas al proyecto inicial

CÁCERES, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cáceres ha colgado en la página web municipal el borrador completo del proyecto de remodelación de la avenida Virgen de la Montaña, que se somete a participación ciudadana durante un plazo de 20 días hábiles.

En este periodo, los ciudadanos y ciudadanas que lo deseen podrán presentar propuestas y realizar aportaciones al documento, de acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El proyecto, dotado con un presupuesto de 2,7 millones de euros, era una de las grandes actuaciones estratégicas incluidas en el programa electoral del alcalde Rafael Mateos, quien ya ha manifestado que esta refora "va a revitalizar el centro de Cáceres" y "va a permitir recuperar esta vía como punto real de encuentro para todos los cacereños y cacereñas".

Para garantizar la máxima difusión, el ayuntamiento remitirá información sobre este proceso participativo mediante correo electrónico a todas las entidades inscritas en el Registro Municipal, así como a los ciudadanos registrados en el Registro Ciudadano.

SOBRE EL PROYECTO

La intervención tiene como objetivo reordenar y revitalizar la avenida Virgen de la Montaña, priorizando el uso peatonal. La actuación abarcará una superficie de 10.500 metros cuadrados, en una avenida de 350 metros de longitud por 30 de anchura.

Entre las medidas previstas se incluye la redefinición de los carriles de circulación, las zonas de carga y descarga y las áreas estanciales y peatonales.

Asimismo, se mantendrá el arbolado existente, en cumplimiento de la Ordenanza de Gestión y Protección del Arbolado Público Urbano de Cáceres, "por considerarse un elemento esencial para la estética, el paisaje y la habitabilidad de la ciudad", informa el consistorio cacereño.

La propuesta planteada por la empresa Uniges (Universal de Innovación y Gestión) presenta un diseño en formato "acera-plaza", que combina espacios de estancia y de circulación "sin comprometer la seguridad vial y peatonal, generando un entorno más seguro y amable para los peatones", concluye.