El Ayuntamiento de Mérida cierra la compra definitiva del edificio de Correos

Edificio de Correos en Mérida - AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

MÉRIDA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mérida ha firmado esta mañana la adquisición definitiva del emblemático edificio de Correos en la Plaza de la Constitución, que pasará a formar parte del patrimonio público de la ciudad gracias a una operación de crédito con cargo al remanente de tesorería de 371.711,82 euros.

La actual edificación cuenta con más de 2.000 metros cuadrados y la intención es que siga ofreciendo un servicio público para la ciudad, ha señalado el consistorio en nota de prensa.

Según el Ayuntamiento de Mérida, el objetivo de esta compra es el de sumar patrimonio público y "realizar grandes demandas históricas para la ciudad de Mérida".

El edificio estaba en desuso desde que Correos trasladara su sede de atención al público a la calle Marquesa de Pinares en la primavera del año 2017.