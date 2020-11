El Ayuntamiento de Mérida compra 115 tables para un problema de préstamos a los centros educativos

MÉRIDA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mérida ha puesto en marcha un programa de préstamo tecnológico para los centros educativos de la ciudad, para lo cual ha adquirido 115 tablets que se cederán a los centros, en el caso de cierre total o parcial con motivo del coronavirus, para "poder cubrir las necesidades del alumnado que no disponga de un dispositivo electrónico" para seguir con su formación online.

Para ello, el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, se ha reunido con los directores de los centros educativos de Primaria y Secundaria de la ciudad de Mérida para comunicarles la puesta en marcha de este programa de préstamos tecnológicos.

Unos dispositivos que estarán a disposición de aquellos alumnos "que no dispongan en sus hogares de material tecnológico cuando tengan que mantenerse en sus hogares por motivo de confinamiento temporal" debido al coronavirus, ha explicado el alcalde de Mérida.

Además, Rodríguez Osuna ha anunciado que se va a incorporar nuevo personal de Limpieza gracias al nuevo Plan Experiencia "alcanzando un total de 64 trabajadores", que supone "más del doble de las que teníamos antes de la pandemia", incide el alcalde.

Por su parte, los directores de los centros educativos de la ciudad han recibido el compromiso del alcalde de ampliar la plantilla de conserjes en los colegios de la capital extremeña, lo cual se hará "gracias al paso a segunda actividad de varios funcionarios públicos el próximo año", ha avanzado Rodríguez Osuna.

"Todas estas medidas ayudarán a las familias a luchar y sobrellevar esta situación mejor con estas iniciativas y nuevas medidas que anunciaremos en las próximas semanas y que contarán con el compromiso del ayuntamiento de Mérida", explica el alcalde.

TABLETAS PARA ALUMNOS

Respecto al programa de préstamo puesto en marcha por la Delegación de Educación, destaca el Ayuntamiento de Mérida que está destinado a "complementar la dotación tecnológica de los centros educativos de la ciudad en el caso de tener que afrontar un escenario de educación no presencial" por contagios de coronavirus.

Para ello, el ayuntamiento ha adquirido 115 tablets, con una inversión de 18.150 euros, que se cederán a los centros, para que en el caso de cierre total o parcial, puedan "cubrir las necesidades del alumnado que no disponga de un dispositivo electrónico, y que no pueda ser cubierto con los dispositivos disponibles en el centro, que le permita proseguir su formación on line".

Una vez finalizado el periodo de cierre establecido por las autoridades sanitarias, las tablets serán devueltas a la delegación de Educación para que, tras su desinfección, vuelvan a estar a disposición de otro centro, y otro alumnado que las pueda necesitar.

De esta forma, se garantiza que todos los escolares de Mérida dispongan de un dispositivo electrónico para realizar sus tareas y proseguir su formación de forma telemática, en el caso de que su centro educativo tenga que afrontar un periodo de cierre.

Señala el Ayuntamiento de Mérida que esta "importante medida" se suma a las iniciativas puestas en marcha desde que se inició este curso 2020-2021, como la asignación de personal de conserjería de forma estable a cada centro educativo o el refuerzo del personal de limpieza, y "satisface una demanda de las familias y de los centros educativos" de aumentar la dotación tecnológica.

Finalmente, la delegada de Educación, Susana Fajardo, ha reafirmado que el equipo de gobierno "sigue trabajando, y recogiendo las demandas de los centros educativos y las familias, para ofrecer soluciones que permitan que la educación de nuestros niños y niñas, se pueda desarrollar de la forma más segura posible y con todos los medios, ante cualquier escenario", concluye.