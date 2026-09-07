El Ayuntamiento de Mérida la "multitudinaria participación" y la ausencia de incidentes de la feria 2026

Ambiente del sábado en la Feria de Mérida - AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

MÉRIDA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mérida ha realizado un balance "muy positivo" de la Feria de Mérida 2026 que concluyó en la noche de este pasado domingo con los fuegos artificiales, y que ha contado con una "multitudinaria participación" de emeritenses y visitantes, que "han llenado durante estos días los distintos espacios de la ciudad para disfrutar de una programación pensada para todos los públicos".

La última jornada puso este domingo el "broche de oro" a seis días de celebración con una gran colección de fuegos artificiales que iluminó el cielo de Mérida y puso el punto final a una Feria que se ha vivido intensamente en las calles, plazas y espacios festivos de la ciudad.

En ese sentido, la delegada de Festejos, Ana Aragoneses, ha realizado un balance muy positivo del desarrollo de una feria "multitudinaria y muy participativa, con una magnífica respuesta de la ciudadanía en todos los espacios y actividades programadas".

Aragoneses ha resaltado que "ha sido también la Feria del talento emeritense, con una apuesta importante por nuestros artistas y grupos locales, que han demostrado la enorme calidad que tenemos en nuestra ciudad".

En este sentido, ha señalado la programación musical ha vuelto a convertirse en uno de los "grandes atractivos" de la Feria, con una importante presencia de artistas y formaciones de Mérida que han llevado su música a la Caseta Municipal y a la Plaza de España, ofreciendo conciertos que han contado con una excelente respuesta del público y consolidando estos espacios como puntos de encuentro de emeritenses y visitantes, señala el ayuntamiento en nota de prensa.

Junto a la programación local, uno de los grandes momentos de la Feria fue el multitudinario concierto de Camela en el Acueducto de los Milagros, que congregó a miles de personas y "convirtió este enclave monumental en uno de los grandes escenarios de la celebración".

La programación también contó con propuestas de diferentes estilos y artistas que han contribuido a que la música haya sido uno de los grandes protagonistas de estos días.

La Feria ha mantenido asimismo su apuesta por unas fiestas inclusivas, accesibles y libres de agresiones sexistas, con medidas dirigidas a facilitar la participación de todas las personas y con iniciativas de sensibilización como la campaña 'Feria con Respeto' y el Punto Violeta.

SIN INCIDENTES DESTACADOS

Destaca además que la seguridad y el buen desarrollo de las fiestas han sido también una de las prioridades, respecto al que la delegada de Festejos ha valorado especialmente que "la Feria se ha desarrollado sin incidentes importantes gracias al comportamiento de la ciudadanía y, por supuesto, al enorme trabajo de todos los servicios implicados".

Desde el Ayuntamiento de Mérida ha trasladado su agradecimiento especial a la Policía Local, Policía Nacional, Protección Civil y Cruz Roja, así como a todos los servicios de emergencias, sanitarios y de seguridad que han trabajado durante estos días para garantizar que la Feria se desarrollara con normalidad.

De igual forma, el Ayuntamiento de Mérida agradece el trabajo de los técnicos municipales, así como de todo el personal de las distintas delegaciones y servicios que, durante semanas, han trabajado en la planificación, organización, montaje, coordinación y desarrollo de la Feria.

"Cuando se trabaja con compromiso, escuchando y pensando en la gente, Mérida responde", ha afirmado Ana Aragoneses, quien ha concluido agradeciendo el "éxito compartido" de esta feria.