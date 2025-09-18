Badajoz se suma al certamen nacional de fotografía en Instagram Mi Rincón Favorito 2025 con su concurso local

BADAJOZ, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Badajoz se ha sumado al certamen nacional de fotografía en Instagram 'Mi Rincón Favorito', una iniciativa cultural y turística que busca dar visibilidad a los paisajes, rincones y tradiciones que forman parte de la riqueza de nuestro país.

Enmarcado en el Día Mundial del Turismo, que se celebra cada 27 de septiembre, en esta edición Badajoz contará con su propio certamen local, 'Mi Rincón Favorito de Badajoz 2025', abierto a toda la ciudadanía y con el objetivo de poner en valor los espacios, la vida cotidiana, la gastronomía y la identidad de la ciudad a través de la fotografía digital y la creatividad en redes sociales.

De este modo, con la edición local en Badajoz se invita a la ciudadanía a compartir su mirada personal sobre la ciudad y a contribuir a la proyección de su patrimonio material e inmaterial.

El concurso está abierto a todos, siempre que las fotografías participantes estén tomadas en Badajoz; la temática es amplia y desde la organización especifican que puede tratarse desde un paisaje urbano o natural, hasta una escena de la vida local, un atardecer, una plaza, una tradición, o un detalle gastronómico.

Las imágenes deberán subirse a Instagram acompañadas de los hashtags #mirinconfavorito y #mirinconfavoritodebadajoz, junto con un breve texto descriptivo que también será valorado por el jurado. Para poder optar a los premios, será necesario completar el formulario de inscripción online disponible en la web del certamen.

La fecha límite de participación es el 21 de septiembre y el certamen contempla galardones tanto a nivel local como nacional. Entre los premios locales de Badajoz, el primero está dotado de 200 euros y el segundo de 100 euros.

En el caso de los premios nacionales, el primero está dotado de 500 euros, el segundo de 400 euros, el tercero de 300 euros, el cuarto de 200 euros y el quinto de 100 euros, además de 10 accésits de 50 euros cada uno.

La obra ganadora del primer premio local será utilizada como imagen promocional de la ciudad mediante la impresión de 2.000 postales, 1.000 pegatinas y 500 pósteres, según indica en nota de prensa el Ayuntamiento de Badajoz.

El dictamen del jurado se hará público el 27 de septiembre, coincidiendo con el Día Mundial del Turismo, ha especificado, junto con que los resultados del certamen nacional se darán a conocer a partir de la misma fecha. Las bases completas, así como el formulario de inscripción, están disponibles en la web oficial del certamen.