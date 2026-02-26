Blanca Martín y Magdalena Moriche, galardonadas con el premio 'Mujeres que rompen' 2026 de la Delegación del Gobierno

Premio Mujeres que Rompen de la Delegación del Gobierno en Extremadura - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

BADAJOZ, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Extremadura entregará el próximo 5 de marzo los galardones 'Mujeres que rompen' a la expresidenta de la Asamblea de Extremadura Blanca Martín Delgado y a la presidenta de la fundación que lleva su nombre, Magdalena Moriche, en el marco de los actos conmemorativos del Día Internacional de la Mujer.

El acto institucional tendrá lugar en el Salón de Actos de la institución a las 11,30 horas y tiene como objetivo "reconocer a mujeres extremeñas que destacan por romper estereotipos de género y contribuir al avance de la igualdad".

En esta quinta edición, la Delegación del Gobierno distingue a Blanca Martín Delgado, presidenta de la Asamblea de Extremadura entre 2015-2026 y segunda mujer en ocupar este cargo, por su "impulso a iniciativas como el primer Plan de Igualdad de la Cámara y su compromiso público con la defensa de la igualdad entre mujeres y hombres".

Por su parte, Magdalena Moriche, fundadora de Aexpainba y de la fundación que lleva su nombre, por "su trayectoria en favor de la inclusión de personas con inteligencia límite y discapacidad intelectual ligera, contribuyendo a visibilizar y dignificar a este colectivo".

Cabe destacar que la Delegación del Gobierno en Extremadura otorga anualmente estos premios, que alcanzan en 2026 su quinta edición, con el objetivo de "reconocer a mujeres referentes que impulsan la igualdad real y efectiva en la sociedad extremeña".