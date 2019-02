Blanco-Morales dice a Monago que la Ley de Administración Ágil "no" se orienta a un sector de actividad sino a "todos"

Actualizado 13/02/2019 12:53:12 CET

La vicepresidenta de la Junta y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, ha replicado al presidente del PP regional, José Antonio Monago, que la Ley para una Administración más Ágil de la comunidad "no" está orientada "a un sector de la actividad económica u otro" sino "a todos", así como que no se trata de una norma "para dar subvenciones".

Con ello, rechaza las "exageraciones" defendidas a su juicio por Monago tras haber anunciado este martes que llevará a los tribunales la citada ley autonómica en caso de que finalmente se apruebe sin cambiar algunos preceptos con los que considera el 'popular' que "pisotea la legítima competencia" de los ayuntamientos para favorecer "intereses empresariales particulares".

Así, a preguntas de los medios tras presidir este miércoles en Mérida la Comisión del Juego de Extremadura, Blanco-Morales ha considerado que el 'popular' "debería leerse la ley, entre otras cosas porque tiene un alcance muchísimo más amplio" que lo que dice el dirigente del PP y porque "no es una ley para dar subvenciones" sino "una ley para garantizar que la administración es ágil, transparente y responde a las necesidades de los empresarios".

En este sentido, ha incidido en que la citada ley contiene un "catálogo" en un "anexo" con 38 procedimientos con silencio administrativo positivo y que "no" están orientados "a un sector de la actividad económica u otro" sino "a todos".

Además, ha recalcado que la ley "en diferentes ámbitos contempla la necesidad de responder más y mejor a las necesidades de las empresas, grandes, pequeñas, medianas, autónomos, profesionales liberales..."

Al mismo tiempo, ha defendido que las comparecencias en comisión parlamentaria en la Asamblea que se han sustanciado en el trámite de la citada ley "desmienten sólo las exageraciones del señor Monago, que debería leerse al menos el anexo de la ley", que contiene "38 procedimientos con silencio administrativo positivo" que "coloca" a Extremadura "a la vanguardia de una administración que confía en los administrados".

"Como no es una ley de subvenciones, creo que alguien le ha dicho que está leyendo otra ley... No sé a cuál se referirá... a ésta desde luego no", ha señalado Blanco-Morales, quien ha afirmado que la referida "es una ley para una administración más ágil, para una administración más transparente y para una administración más atenta a las necesidades de los empresarios que crean riqueza, que crean empleo y que merecen todo el respeto".