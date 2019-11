Blanco-Morales señala que el acuerdo entre Sánchez e Iglesias no afecta a la elaboración del presupuesto de Extremadura

Publicado 13/11/2019 12:08:07 CET

La vicepresidenta segunda y consejera de Hacienda y Administración Pública, ha señalado que el acuerdo anunciado este martes entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no afectará a la elaboración del proyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma, que ha reiterado que llegarán a la Asamblea a lo largo del mes de noviembre.

En este sentido, ha señalado que la Junta ejerce su "responsabilidad" con respecto a la elaboración de las cuentas haya o no haya gobierno, si bien ha confiado en que "haya pronto" un Ejecutivo que presente unos presupuestos generales que también tengan en cuenta las necesidades de Extremadura", que es lo que el Ejecutivo regional va a "reivindicar siempre".

En este punto, ha reiterado que la Junta ha ejercido su responsabilidad en cuanto a la elaboración de las cuentas a pesar de las "dificultades" que ha encontrado por este "escenario inédito", en referencia a que el Gobierno lleva en funciones varios meses y no hay fecha para su formación ni para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

Así, y aunque ha señalado que la ley que se apruebe en el parlamento regional será el presupuesto para la comunidad en 2020, con independencia de las negociaciones en La Moncloa, ha señalado que espera que el nuevo gobierno sea "responsable con las necesidades de los ciudadanos", y en este sentido ha remarcado que Extremadura podría contar con más fondos para otras políticas si el Estado cumple la Ley de Dependencia y asume el 50 por ciento del gasto en esta materia, en la que actualmente la Junta aporta el 85% del coste total.

"La responsabilidad de la Junta es presentar los presupuestos, lo vamos a hacer con toda la información que tenemos y en la confianza de que los PGE cumplan los compromisos con Extremadura y los ciudadanos", ha señalado Blanco-Morales, en respuesta a los periodistas con motivo de la reunión de la Comisión de Impacto de Género para la evaluación de los Presupuestos Generales de Extremadura.

PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL PRESUPUESTO

Una comisión que supone un trámite más en la elaboración de los presupuestos, y en la que se ponen en común datos para evaluar el cuentas desde la perspectiva de género.

Cabe destacar que este es el segundo presupuesto en el que se pone en práctica la perspectiva de género, si bien por el momento no hay datos definitivos sobre su impacto dado que estas cuentas se encuentran aún en ejecución hasta el próximo 31 de diciembre.

En todo caso, la vicepresidenta ha destacado que en esta comisión se pretende que "cada euro sea destinado también a fomentar y promover la igualdad", así como que se pueda evaluar con "criterios medibles" para trasladarlos a la memoria de impacto de género que acompaña a los presupuestos.

A modo de ejemplo, ha señalado que en materia de movilidad se puede tener indicadores de cuántas mujeres se desplazan y con qué medios para así diseñar los futuros planes de transporte. Otro aspecto al que se ha referido es al de las ayudas al fomento del asociacionismo, en las que es "necesario discriminar positivamente el empleo de las mujeres".

Por otro lado, ha señalado que se evalúa el personal al servicio del sector público extremeño, es decir, los docentes, sanitarios, de administración general y empresas y fundaciones, donde se observa un equilibrio de las plantillas entre hombres y mujeres, si bien aún es necesario fomentar la toma de posesión de ellas en puestos de responsabilidad, a los que llegan en menor número "no porque no quieran, sino porque no siempre encuentran las condiciones necesarias".