Los bomberos del CPEI de Badajoz regresan de Venezuela con una "profunda sensación de impotencia"

Recepción en la Diputación de Badajoz al equipo de bomberos que ha trabajado en las labores de rescate en Venezuela - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos del Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios (CPEI) de la Diputación de Badajoz desplazados a Venezuela para ayudar durante una semana en las labores de rescate tras los terremotos registrados en el país el pasado 25 de junio han regresado con la "satisfacción del deber cumplido" y el "orgullo" de compartir una experiencia con un grupo humano "excepcional".

"Este será, sin duda, el recuerdo más valioso que me llevo de Venezuela", ha reconocido el jefe de equipo Luis Moreno, jefe de guardia del parque de Mérida, que también se trae también de dicho país algo que "probablemente" le acompañe "durante mucho tiempo" como es "una profunda sensación de impotencia" porque en su trabajo están acostumbrados a ayudar, buscar soluciones y luchar hasta el último momento para salvar vidas.

Sin embargo, "allí aprendí que también existen situaciones en las que, por mucho que quieras, simplemente no puedes hacer más". "Aceptar eso, sin duda, es una de las partes más difíciles de esta profesión", ha admitido Moreno, quien ha compartido una de las experiencias que "jamás" olvidará, como cuando durante el rastreo de un edificio colapsado se encontraron varios familiares que aguardan noticias de sus seres queridos.

Un hombre se les acercó y antes de decirles nada les dio las gracias y dijo que era los primeros bomberos que veía desde que había ocurrido la tragedia, tras lo que les señaló el lugar donde se encontraba el cuerpo de su hermano. Evaluaron la situación, pero las condiciones del edificio hacían imposible acceder sin poner en riesgo sus vidas, ha explicado, junto con que en ese momento no pudieron darle la respuesta que él esperaba y recuerda cómo le miró a los ojos.

"No supe qué decirle, no había palabras capaces de aliviar un dolor así. Lo único que pude hacer fue abrazarlo. Él me devolvió el abrazo, volvió a darme las gracias y yo solo pude desearle de corazón que encontrara la fuerza necesaria para salir adelante", ha relatado, para indicar que ese abrazo le hizo comprender que "a veces, nuestra labor no consiste únicamente en rescatar personas, en ocasiones lo único que podemos ofrecer es nuestra presencia, nuestro respeto y nuestra humanidad".

Además, ha reconocido emocionado que esa mirada, ese abrazo y aquel silencio permanecerá con él "siempre", a continuación de lo cual ha sido aplaudido en el acto de recepción de los bomberos del CPEI que han participado en las labores de rescate en Venezuela tras los terremotos, celebrado este lunes y en el que ha intervenido junto a la presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, y el gerente del Consorcio, José Antonio Palanco.

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