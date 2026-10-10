Cáceres 2031 aborda el papel de la cultura para la sostenibilidad en la Conferencia de Culture Next en Oulu (Finlandia)

La coordinadora general de Cáceres 2031, Iris Jugo, y el responsable de programación cultural y artística, Carlos Gago, representan a la candidatura cacereña en la Conferencia de Culture Next que se ha celebrado en Oulu (Finlandia). - CÁCERES 2031

CÁCERES 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura 2031 ha participado en la 17ª Conferencia de Culture Next, que se ha celebrado en Oulu (Finlandia), Capital Europea de la Cultura en 2026, y que este año ha puesto el foco en la sostenibilidad y en el papel de la cultura para avanzar hacia ella.

La coordinadora general de Cáceres 2031, Iris Jugo, y el responsable de programación cultural y artística, Carlos Gago, han representado a la candidatura en esta cita europea, en la que han compartido experiencias con otras ciudades y participado en los debates sobre cómo incorporar la sostenibilidad a las políticas y los proyectos culturales. Esta es una cuestión "especialmente relevante" para Cáceres 2031, que plantea la cultura como una vía para fortalecer las relaciones entre comunidades y generar nuevas oportunidades en el territorio, según ha indicado la organización de la candidatura en un comunicado.

Uno de los momentos más destacados de la conferencia ha sido el encuentro con el comisario europeo de Equidad Intergeneracional, Juventud, Cultura y Deporte, Glenn Micallef, en el que Cáceres 2031 ha participado como ciudad finalista española. La reunión ha permitido conocer de primera mano las prioridades que se están planteando para el futuro de las Capitales Europeas de la Cultura, especialmente de cara al nuevo marco europeo previsto a partir de 2033.

Durante este intercambio, Micallef ha puesto el foco en la participación de los jóvenes, la formación y el fortalecimiento de las capacidades del sector cultural, así como en la importancia de que los proyectos de capitalidad dejen un legado que perdure en las ciudades y sus territorios.

Estas prioridades están presentes en el trabajo que ya desarrolla Cáceres 2031 a través de iniciativas como Generación 31, que promueve la implicación de los jóvenes en la vida cultural y su participación en los procesos creativos, o la Oficina de Activación Cultural, que ofrece formación, asesoramiento y acompañamiento a artistas, asociaciones y agentes culturales; dos ejemplos de cómo la candidatura busca fortalecer el tejido cultural y generar oportunidades que tengan continuidad más allá de 2031.

CULTURA Y SOSTENIBILIDAD

La conferencia de Oulu plantea la sostenibilidad como una responsabilidad compartida, en la que la cultura puede desempeñar "un papel importante". La colaboración entre organizaciones, la participación ciudadana y la creación de redes de trabajo estables forman parte de un debate que busca encontrar nuevas formas de desarrollar proyectos culturales capaces de mantenerse en el tiempo.

Cáceres 2031 ha participado en estas conversaciones para conocer experiencias de otras ciudades europeas y compartir su propia visión, basada en la cooperación entre agentes culturales y en la implicación de la ciudadanía. El objetivo es incorporar aprendizajes y establecer contactos que puedan enriquecer el programa cultural de la candidatura y contribuir a que sus iniciativas tengan recorrido más allá del año de la capitalidad.

La presencia en Oulu forma parte de la actividad que Cáceres 2031 desarrolla en Culture Next, una red europea que conecta a ciudades candidatas, actuales y antiguas Capitales Europeas de la Cultura, así como a otros territorios que trabajan para situar la cultura en el centro de sus políticas de desarrollo.

Desde su incorporación a esta red, la candidatura cacereña participa en sus espacios de encuentro e intercambio, donde tiene la oportunidad de dar a conocer su proyecto, aprender de la experiencia de otras ciudades y establecer relaciones con profesionales e instituciones culturales de distintos países.

Esta participación se suma al trabajo de internacionalización de Cáceres 2031, que busca acercar el sector cultural extremeño a las redes europeas y abrir nuevas vías de colaboración internacionales.