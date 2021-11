Cáceres activa el protocolo 'Ola de frío' durante cuatro meses para atender a las personas que duermen en la calle

CÁCERES, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cáceres junto a diversas entidades sociales como Cruz Roja o Cáritas, y Policía Local y Nacional, han firmado un año más el protocolo de 'Ola de frío', que se activará este miércoles 1 de diciembre hasta el 31 de marzo con el objetivo de tejer una red social de ayuda y atención a las personas que duermen en la calle en estos meses de invierno.

El protocolo, que puede ampliarse más allá de marzo en función de la meteorología, tiene como objetivo de establecer vías de coordinación interinstitucional, servicios especiales y flexibilidad de horarios y de normas de acogida para dar mayor y mejor cobertura a las personas que por diversas circunstancias se encuentran pernoctando en la calle durante este periodo, evitando situaciones de emergencia socio-sanitaria.

La firma de este protocolo ha tenido lugar este lunes con la presencia del alcalde la ciudad, Luis Salaya, y representantes del Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS), Cáritas Diocesana Coria-Cáceres, Cruz Roja, DYA Social, Policía Local, Policía Nacional, la Obra Social 'La Milagrosa' de las Hijas de la Caridad, y el Banco de Alimentos, que se incorpora de forma institución a este protocolo que se puso en marcha en 2008.

Además se ha firmado el convenio entre el Ayuntamiento y Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres para el mantenimiento del Centro de Emergencia Social, que vuelve a situarse en las instalaciones de la calle Ríos Verdes, por el que se concede a Cáritas una subvención de 21.000 euros para su funcionamiento. Se destinan a alimentación, personal, limpieza, lavandería, menaje de hogar y cocina. El Centro Vida, que la entidad tiene en las inmediaciones de la estación de Renfe, también ha recibido en el año 2021 una subvención municipal de 50.000 euros.

Este protocolo establece dos centros de referencia para estas personas sin hogar, ambos gestionados por Cáritas Diocesana con el apoyo económico del Ayuntamiento de Cáceres. Así, como otros años se contará con el Centro Vida, ubicado junto a la estación de Renfe, donde se les acogerá en horario de 10,00 a 13,30 horas y de 16,30 a 21,00 horas. A partir de esta hora o cuando no tengan plaza se les atenderá en el Centro de Emergencia Social.

Dicho centro está disponible cuando los otros estén completos, e incluye también alojamiento, recursos básicos de higiene, desayuno, y recursos para que las personas sin hogar inicien un proceso de inserción. Dispone de 10 plazas, ocho para hombre y dos para mujeres.

Tras la firma del acuerdo, Salaya ha agradecido el trabajo "fundamental" que realizan todas estas entidades para atender a estas personas y "no sólo durante la ola de frío sino también para intentar buscar salida a esa situación, respetando siempre su libertad individual".

DOS VÍAS DE ACTUACIÓN

En ese sentido, ha explicado que los servicios sociales trabajan en dos vías: una durante el invierno en la que cobra una especial importancia todas las organizaciones para atender por esa coyuntura; y otra en el trabajo continuo de atención a las personas sin hogar.

Desde el IMAS se presta un servicio de información de los dos recursos residenciales a los que se puede ocupar y, si ambos están ocupados, se valora la derivación a hostales o pensiones cuando están llenos, "para no dejar a nadie en la calle", ha resaltado el regidor. También se evalúan los casos para saber si es necesario poner en marcha el protocolo de empadronamiento para las personas sin hogar que aprobó en 2019 el ayuntamiento.

Los cuerpos y fuerzas de seguridad derivarán e informarán, durante los fines de semana y cuando el IMAS no esté abierto, a las personas sin hogar sobre los recursos existentes. La atención in situ durante la noche la realizan Cruz Roja y DYA Extremadura, y el Banco de Alimentos de Cáceres proporcionará alimentos del Fondo Estatal de Garantía Agraria o de sus propios recursos a DYA para su reparto, ya que Cruz Roja tiene los suyos propios.

Finalmente, la Obra Social 'La Milagrosa' de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl también reparte alimentos y mantas a las personas que acuden a sus instalaciones.

Tras la firma del protocolo, el director de Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres, Damián Niso, ha agradecido la colaboración de todas las entidades que se esfuerzan por atender a estas personas sin hogar, y ha señalado que se va a volver a la dinámica de antes de la pandemia, por lo que ya no funcionará el centro que se abrió en la calle Clavellinas.

"Esperamos que no haya ningún problema, nuestra preocupación y la de todos es por esas personas porque no nos gusta verlas en la calle y de mala manera, y no solo en este tiempo sino durante todo el año", ha concluido.

El presidente del Banco de Alimentos, Juan Carlos Fernández Rincón, ha explicado que la colaboración de la entidad se remonta a otros años pero no estaba presente en la firma, por lo que su incorporación al protocolo de forma institucional se debe a formalizar una situación de apoyo que ya se venía produciendo con la cesión de leche, galletas, café o cacao para repartir entre las personas sin hogar por la noche.

DATOS DE 2020

En cuanto a los datos del año pasado, el Centro de Emergencia Social tuvo 9 plazas ocupadas durante todo el período, y se atendió a 54 personas. El Centro Vida tuvo 24 plazas ocupadas; Cruz Roja dispuso de 49 personas voluntarias y realizó 380 atenciones a 38 usuarios, mientras que DYA llevó a cano un total de 370 atenciones.

La Asociación Obra Social 'La Milagrosa' dio una media de 100 comidas diarias, servicio de ropero, productos de higiene y aseo personal y repartió cenas navideñas a 110 personas, y el IMAS tramitó 133 alojamientos alternativos en hostales y pensiones.