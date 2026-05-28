Cáceres coordina sus servicios de emergencias ante la activación del periodo de peligro alto de incendios forestales

Archivo - El concejal de Servicios Públicos de Cáceres, Pedro Muriel - EUROPA PRESS - Archivo

CÁCERES 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cáceres ha celebrado este jueves la reunión de coordinación de los servicios públicos ante la activación, a partir del 1 de junio, del periodo de peligro alto de incendios forestales, con el objetivo de reforzar la prevención y las emergencias en caso de que fuera necesario.

En la reunión, presidida por el concejal de Servicios Públicos y Seguridad Pedro Muriel, han participado responsables municipales de diferentes áreas de trabajo y miembros de la Policía Local para "mejorar la capacidad de prevención y respuesta del Ayuntamiento ante cualquier situación de emergencia derivada de incendios forestales, priorizando siempre la seguridad de las personas y la protección del entorno natural", ha indicado el edil.

"La anticipación y la coordinación son claves. Por eso estamos trabajando de manera conjunta todos los servicios implicados para que el dispositivo esté perfectamente operativo durante toda la campaña de alto riesgo", ha señalado Muriel.

La actuación municipal contempla la movilización de recursos, información a la población y medidas de autoprotección, además de la identificación de zonas de riesgo y de infraestructuras estratégicas para la actuación en caso de emergencia; así como la participación de los medios municipales dentro del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales de Extremadura (Infocaex), permitiendo coordinar la actuación local con los recursos autonómicos en caso de que la emergencia lo requiera.

Esta reunión se produce una vez publicada en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) la Orden de 26 de mayo de 2026 por la que la Junta de Extremadura declara la época de peligro alto de incendios forestales y establece la regulación de usos y actividades durante este periodo.

La orden autonómica, publicada en el DOE número 100 de fecha 27 de mayo de 2026, fija la época de peligro alto entre el 1 de junio y el 15 de octubre, periodo durante el que se refuerzan las medidas de prevención y autoprotección frente a incendios forestales.

Entre otras cuestiones, se prohíben las quemas y el uso del fuego en terrenos rústicos y zonas de influencia forestal, así como determinadas actividades que puedan generar riesgo de incendio.

La normativa autonómica también contempla medidas específicas de autoprotección para viviendas, edificaciones, instalaciones y parcelas situadas en zonas forestales o próximas a ellas, además de restricciones sobre maquinaria agrícola, barbacoas, uso de material pirotécnico y quemas agrícolas durante los meses de mayor riesgo.