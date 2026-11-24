Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Cáceres en una foto de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

CÁCERES 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cáceres dará la bienvenida a la Navidad este viernes, 27 de noviembre, con el tradicional acto de encendido del alumbrado navideño, que tendrá lugar a partir de las 19,30 horas en la Plaza Mayor y que este año volverá a contar con un espectáculo de luz, música y nieve artificial, además de una propuesta cultural dirigida especialmente al público infantil.

El encendido permitirá disfrutar de la decoración navideña que se ha instalado por toda la ciudad y las pedanías, con más de un millón de luces led distribuidas mediante arcos, cortinas luminosas, cordones y figuras en rotondas y distintos espacios urbanos.

La Plaza Mayor volverá a contar con uno de los principales elementos de la decoración que será el gran árbol transitable de 20 metros de altura. También se han instalado elementos tridimensionales en puntos como la plaza de Santa María, San Juan, la avenida de España, Gómez Becerra y Rodríguez Moñino.

Pero la cita del viernes comenzará con la proyección, sobre la fachada principal del edificio consistorial, de un cuento navideño de aproximadamente diez minutos de duración. A continuación, llegará uno de los momentos más esperados de la tarde con la tradicional cuenta atrás que dará paso al encendido simultáneo de toda la iluminación navideña instalada en la ciudad.

La Plaza Mayor se convertirá entonces en el escenario de un espectáculo en el que la nieve artificial, las luces y los villancicos crearán una atmósfera especialmente pensada para disfrutar en familia.

La concejala de Festejos, Soledad Carrasco, ha animado a cacereños, cacereñas y visitantes a participar en esta cita y compartir juntos el comienzo de unas fechas tan especiales. La edil ha destacado que "queremos que Cáceres siga viviendo la Navidad en la calle, llenándolas de ilusión y de momentos para compartir, especialmente con los más pequeños".

Carrasco ha subrayado que "el encendido es mucho más que pulsar un botón y encender las luces". "Es el momento en el que toda la ciudad comienza a sentir la Navidad y queremos que cada año sea una experiencia especial, con propuestas que sorprendan y que puedan disfrutar personas de todas las edades", ha resaltado.

UN MUSICAL INFANTIL INCLUSIVO

Tras el encendido tendrá lugar la representación del musical infantil 'Alicia en el país de las maravillas', a cargo de la compañía Candileja, que pondrá el broche final a la celebración con una propuesta artística dirigida a todos los públicos.

La obra presenta una adaptación del clásico de Lewis Carroll en la que Alicia, una niña con autismo, se refugia en su mundo interior tras vivir una situación que le provoca una crisis emocional. A través de su viaje por el País de las Maravillas y de los personajes que encuentra en el camino, el espectáculo propone una reflexión sobre la diferencia, la identidad, la aceptación y la necesidad de construir una sociedad más empática e inclusiva.

La producción cuenta con un elenco de actores profesionales con y sin discapacidad y está dirigida por Jesús Sanz-Sebastián, con dirección musical y composición de Pahola Crowley. Se trata de una propuesta que combina música, interpretación y fantasía para acercar al público familiar una historia que invita a mirar el mundo desde otras perspectivas y a entender que la diferencia no debe juzgarse, sino respetarse y celebrarse.

La compañía Candileja cuenta con más de 16 años de experiencia trabajando en todo el territorio nacional y apuesta por el teatro como herramienta de educación y transformación social. Su trayectoria ha sido reconocida por la Comisión de Inclusión de La Red Española de Teatros, que ha recomendado sus espectáculos durante tres temporadas consecutivas con el sello 'R' por su calidad.

Carrasco ha destacado la importancia de incorporar este tipo de propuestas a la programación navideña, con el objetivo de conseguir "una Navidad abierta a todos, en la que todo el mundo tenga su espacio y pueda disfrutar de la cultura y del ocio en igualdad de condiciones".

La concejala ha invitado a toda la ciudadanía a acercarse el viernes a la Plaza Mayor y participar en el inicio de las fiestas navideñas. "Queremos que los cacereños y cacereñas hagan suyo este momento, que vengan con sus familias y que compartamos una tarde llena de magia, ilusión y sorpresas. La Navidad comienza en Cáceres y queremos celebrarla con todos y todas", ha concluido.