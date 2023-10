Cáceres se llena de blues hasta el domingo con más de diez conciertos de figuras nacionales e internacionales

CÁCERES, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El festival Cáceres Blues, que llega a su duodécima edición, comienza esta tarde con los conciertos en el escenario de la plaza de Santa María tras la inauguración ayer en El Corral de las Cigüeñas, donde ya se escucharon los primeros ritmos de esta cita con el concierto inaugural ofrecido por Ray Lowe & The Blues Experience.

El certamen llega con temperaturas de verano en pleno mes de octubre que acompañarán a los conciertos que se prolongarán hasta el próximo domingo. De momento, este jueves a las 20,00 horas actuará el grupo Peter Storm & The Blues Society, y dos horas más tarde se subirá al escenario de Santa María el veterano Thorbj'rn Risager and The Black Tornado, que ha recorrido varios países para llevar su música fusionando el soul, el blues de Chicago, y el rock and roll.

Para la programación del viernes, día 6, se han previsto tres conciertos en el escenario principal que empezará a sonar a las 20,30 horas con la actuación de Cat Squirrel. A las 22,20 horas actuará Ivan Singh y a las 00,15 le llegará el turno del francés Manu Lanvin & The Devil Blues, considerado un "prodigioso guitarrista".

El sábado, día 7, la música empezará a sonar a las 17,30 horas con la actuación de Los Gumbo (Alberto Gulias y Reinaldo Rivero) en el Corral de las Cigüeñas. Dos horas más tarde, a las 19,30 horas, los ritmos volverán a la plaza de Santa María con barra & blues para dar paso a la actuación de Swing Ton Ni Song, prevista para las 20,30 horas.

Después será el turno de Los Deltonos, a partir de las 22,20 horas, y Noa & The Hell Drinkers cerrará la noche musical con el último concierto del sábado.

Esta duódécima edición del Cáceres Blues Festival concluirá el domingo, día 8, a las 13,30 horas, con un concierto en El Corral de las Cigüeñas a cargo del cantante berlinés Big Joe Stolle.