CÁCERES, NOMINADA COMO 'MEJOR DESTINO CULTURAL' EN LOS PEMIOS WORLD'S BEST AWARDS 2025

CÁCERES 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Cáceres ha sido nominada como 'Mejor Destino Cultural' en los World's Best Awards 2025 de la revista internacional Travel and Leisure, una de las publicaciones de referencia mundial en el ámbito de los viajes, la cultura y las experiencias turísticas. Estos premios reconocen cada año a los destinos, hoteles, ciudades y experiencias más destacadas a nivel global, a través de la votación de lectores y viajeros de todo el mundo.

La categoría en la que compite Cáceres pone en valor los destinos que destacan por su oferta cultural, patrimonial y artística, y comparte candidatura con otros lugares de reconocido prestigio turístico internacional, lo que subraya el estatus y relevancia de esta nominación. En cuanto a ciudades españolas, también están nominadas Barcelona y Avilés.

Según se especifica en la publicación, Cáceres "alberga la Fundación Helga de Alvear, uno de los museos de arte contemporáneo más importantes de España, con obras de artistas internacionales como Ai Weiwei, Kandinsky o Louise Bourgeois. Pero este epítome de la modernidad convive con su casco histórico, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Un auténtico viaje a la Edad Media".

El concejal de Turismo, Ángel Orgaz, ha mostrado la satisfacción del gobierno municipal por este reconocimiento, que "vuelve a posicionar a Cáceres en la escena internacional y avala el trabajo realizado para consolidar un modelo turístico basado en la cultura, el patrimonio y la calidad". Asimismo, ha señalado que la nominación llega en "un momento especialmente significativo, con la vista puesta en la candidatura de Cáceres como Capital Europea de la Cultura en 2031".

LLAMAMIENTO A LA PARTICIPACIÓN

Orgaz ha animado a la ciudadanía, a los sectores cultural y turístico y a todas las personas vinculadas a Cáceres a apoyar la candidatura con su voto online a través de la página web de la revista Travel and Leisure. Para votar, solo es necesario acceder al enlace del premio y seleccionar la categoría 'Mejor Destino Cultural'.

"El respaldo social es clave para seguir proyectando la imagen de Cáceres en el mundo y demostrar que nuestra ciudad puede aspirar a lo más alto", ha finalizado.