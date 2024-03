Cáceres se prepara para vivir la Semana Santa con nueva decoración en las vallas de seguridad en las procesiones

La Unión de Cofradías Penitenciales pide más implicación económica de la Diputación Provincial y de la Junta de Extremadura



CÁCERES, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cáceres tiene ya todo preparado para vivir una nueva Semana Santa, declarada de Interés Turístico Internacional, que sacará a la calle 24 procesiones con 53 pasos, y que este año estrenará decoración en las vallas de seguridad que se utilizan para delimitar la zona de los desfiles procesionales, ya que el ayuntamiento ha encargado faldones para decorarlas con el logotipo de Ciudad Patrimonio de la Humanidad.

"Creo que la imagen también es importante y si las cofradías hacen un esfuerzo para que sus procesiones y sus desfiles luzcan bien, yo creo que la ciudad también tiene que lucir bonita", ha destacado el alcalde cacereño Rafael Mateos, que ha mantenido este martes una reunión con las 17 cofradías que conforman la Unión de Cofradías de Cáceres para ultimar los detalles de una de las citas que más visitantes congrega al año en la ciudad.

Mateos ha resaltado el "esfuerzo" que hacen las cofradías para mantener las tallas y sacar a la calle sus pasos en una ciudad Patrimonio de la Humanidad que "debe estar a la altura", ha dicho, por lo que ha reiterado el "compromiso" del Gobierno local con esta festividad.

Por ello, este año se ha aumentado la aportación económica municipal, que asciende a 40.000 euros para la Semana Santa, otros 40.000 para la cofradía de la Virgen de la Montaña que celebra el centenario de la coronación, y otros 20.000 euros para la organización de una procesión mariana que se celebrará el 5 de octubre.

En total, 100.000 euros que se mantendrán en 2025, ya que aunque no se celebrarán algunos de los actos de este año, sí tendrá lugar la Procesión Magna, y además se abrirá una nueva línea de ayudas para la conservación del patrimonio histórico y artístico que constituyen las tallas, muchas de ellas con siglos de antiguedad.

En la reunión se ha constituido un grupo de trabajo entre las cofradías y diferentes concejalías del Ayuntamiento de Cáceres para "perfilar al detalle todos y cada uno de esos desfiles procesionales, para que las calles luzcan adecuadamente, para que no haya sobresaltos de última hora", ha dicho el alcalde.

Así, se vigilará que "no haya ningún cable que pueda impedir el desfile procesional, que no haya ninguna rama que estorbe, que no haya vehículos que dificulten el tránsito, no solo de los pasos y de las cofradías, sino también de los múltiples viandantes que hay, cacereños y muchos turistas que vienen a disfrutar de la Semana Santa cacereña", ha apuntado el regidor.

"El pistoletazo de salida para la Semana Santa ya se ha dado y solo queda que el tiempo también nos respete y podamos disfrutar de una maravillosa Semana Santa", ha señalado Mateos, que ha confirmado que también se ha firmado un convenio con el Colegio de Fisioterapeutas de Extremadura para que presten sus servicios a los hermanos de carga tras las procesiones.

MÁS AYUDAS DE OTRAS INSTITUCIONES

Por su parte, el presidente de la Unión de Cofradías Penitenciales, Santos Benítez, ha agradecido al ayuntamiento su colaboración para que la ciudad esté preparada y "la Semana Santa luzca mejor que nunca". "El trabajo de los cofrades es permanente y está hecho", ha recalcado.

Respecto a la ayuda económica que reciben de las administraciones públicas, Benítez ha pedido que se inste a la Diputación Provincial y a la Junta de Extremadura para que aumenten su aportación a esta fiesta declarada de Interés Turístico Internacional, ya que cree que "es muy importante y debe tener un reconocimiento y una ayuda como se merece una declaración como ésta y en una ciudad Patrimonio de la Humanidad".

"Pensamos que el ayuntamiento sí que hace un esfuerzo grande, pero pedimos también a las otras dos Administraciones que echen también un poco, porque, al fin y al cabo, la Semana Santa no solamente tiene un carácter de fe, de religiosidad, sino que también se ayuda mucho al comercio y se ayuda mucho a esta maltrecha economía cacereña, porque esos días son los días que más caros están los hoteles y se maneja muchísimo dinero, porque los turistas, evidentemente, tienen que comer, tienen que alojarse y demás", ha apuntado Benítez.

Así las cosas, ha pedido que la Diputación Provincial diferencie en su línea de ayudas a las fiestas de interés turístico a aquellas que sean regionales, nacionales o internacionales, "porque no es lo mismo una fiesta regional que una fiesta internacional", ha dicho Benítez, que ha pedido también a la Junta de Extremadura que tenga en cuenta esta condición para sus ayudas.

Benítez ha recordado que las cofradías no solo tienen que mantener las imágenes o adquirir tallas nuevas, sino que también tienen gastos de cadelerías, flores, y otros materiales que "engrandecen el patrimonio artístico de la comunidad autónoma", por lo que ha reiterado su petición de ayudas para este fin.