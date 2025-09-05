Cáceres reivindica mejores comunicaciones para facilitar el desarrollo pero no perder "nuestra esencia"

CÁCERES 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cáceres ha celebrado este viernes el acto institucional del Día de Extremadura con la participación de la corporación municipal, así como autoridades civiles y militares, además de ciudadanos en general que han querido sumarse a este acto, que ha tenido lugar en las escalinatas del edificio consistorial donde se ha procedido al tradicional izado de banderas.

Este año, cuatro niños pertenecientes a la Asociación Cacereña de Folclore 'El Redoble' han sido los encargados de realizar el izado de la bandera extremeña, tras el cual, el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha realizado un discurso en el que ha reivindicado mejores comunicaciones para facilitar el desarrollo de la región pero no perder "nuestra esencia".

"Nos encontramos un año más ante una fecha muy especial para todos los cacereños y cacereñas, como es la inminente celebración del Día de Extremadura. Un día que conmemoramos desde el Ayuntamiento de Cáceres en esta jornada, y lo hacemos arropados por una amplia representación de instituciones que nos acompañan en esta Plaza Mayor, en nombre de toda la ciudadanía", ha indicado el alcalde.

Mateos se ha referido al "simbólico gesto" de izar la bandera verde, blanca y negra, con la que "queremos decir con orgullo desde Cáceres hacia el mundo que somos extremeños". "Una región llena de encanto y belleza, de fortaleza y de pasión, de historia y raíces, que mira al futuro sin complejos y con determinación", ha añadido.

En su intervención, ha recordado que este año se cumplen 42 desde la aprobación en 1983 del Estatuto de Autonomía, la norma con la que se inició el autogobierno regional. "Cuarenta y dos años de refuerzo de nuestra identidad común y de inmenso trabajo conjunto para ser lo que hoy somos como región", ha subrayado.

"Una Extremadura llena de talento, con jóvenes que insuflan aire fresco nuestras tradiciones y rutinas; una Extremadura que apuesta por la innovación sin perder nuestra esencia; una Extremadura que sigue reivindicando mejores comunicaciones para faciliten nuestro desarrollo; una Extremadura con una naturaleza absolutamente envidiable, que aún guarda en la retina la virulencia de los incendios que hemos padecido este verano, pero que unida ha demostrado que siempre consigue salir adelante", ha manifestado.

Mateos ha recalcado que Cáceres "sigue avanzando bajo los valores del respeto y la igualdad, y con la valentía de quien defiende con orgullo un título de tal envergadura como el de Patrimonio de la Humanidad", motivo por el que miles de personas admiran nuestro legado, "ese que nos comprometemos a cuidar con el máximo rigor y cariño".

"Con la misma ilusión asumimos el reto de convertirnos en ser Ciudad Europea del Deporte en 2026 y Capital Europea de la Cultura en 2031. Trabajemos intensamente como ciudad abierta al mundo y con la implicación de todos los cacereños y cacereñas para conseguirlo", ha asegurado Mateos.

Su mensaje ha terminado con un "Viva Extremadura" y el deseo de que "nuestro rico bagaje, nuestra experiencia, nuestra ambición y nuestras ganas compartidas, nos permitan disfrutar con orgullo de una ciudad sostenible, moderna y avanzada como la nuestra".

La ceremonia ha contado con el acompañamiento musical de Corda Duet, un dúo de cámara formado por Carmen Valiente Blasco (violonchelo) y Dylan Pujazón Delgado (viola), que ha interpretado varias piezas, entre ellas el himno de Extremadura que ha acompañado el izado y 'El Redoble', que han bailado para finalizar el acto varias parejas del citado grupo de folclore.

Como novedad, el lunes 8 de septiembre, Día de Extremadura, el reloj de la fachada principal del Ayuntamiento de Cáceres reproducirá el himno regional al toque de campanas en dos ocasiones, a las 12,00 horas y a las 20,00 horas.

Al acto institucional han asistido concejales de todos los grupos políticos municipales (PP, PSOE, Vox y Unidas Podemos), así como el subdelegado del Gobierno en Cáceres, José Antonio García; el diputado de Informática e Innovación de Diputación de Cáceres, Tomás Sánchez Campo; el fiscal superior de Extremadura, Francisco Javier Montero; así como autoridades militares.