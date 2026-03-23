Cáceres será la sede de la Red Ibérica de la Fundación Mapfre, que se ubicará en tres edificios de la plaza de San Jorge

El obispo de Coria-Cáceres, Jesús Pulido; el presidente de Mapfre, Antonio Huertas; la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, tras la firma del acuerdo institucional - EUROPA PRESS

CÁCERES, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La iglesia de la Preciosa Sangre, el palacio Luisa de Carvajal, y los locales municipales de la plaza de San Jorge de Cáceres se convertirán en la sede de la Red Ibérica de la Fundación Mapfre, entidad que ha elegido la capital cacereña para ubicar este proyecto que pretende crear una red de colaboración entre las miles de fundaciones que existen en España y Portugal para ofrecer su labor social y cultural a la sociedad.

Se trata de un proyecto que implica al Obispado de Coria-Cáceres, a la Junta de Extremadura, al Ayuntamiento de Cáceres y a la citada fundación, de manera que las instituciones ceden sus inmuebles por un tiempo de 50 años para uso y disfrute de la Fundación Mapfre, que invertirá más de 7 millones de euros en su rehabilitación y adecuación para los nuevos usos que tendrán los tres edificios.

En el caso del Luisa de Carvajal, la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) se trasladará el próximo curso al edificio Valhondo de forma provisional hasta su ubicación definitiva en lo que fue el Hospital Nuestra Señora de la Montaña, mientras que la Filmoteca se mantendrá con su servicio y programación en la planta baja del edificio.

En cuanto a la iglesia de la Preciosa Sangre (San Francisco Javier), en cuyo recinto se encuentra también el Centro de Interpretación de la Semana Santa al que se accede por la Cuesta de la Compañía, éste seguirá en el mismo lugar y solo será el templo, desde hace tiempo sin actividades de culto religioso, el que se incorporará a la sede de la fundación.

Los locales municipales de la plaza de San Jorge --que en su día acogieron una tienda de recuerdos y un establecimiento de hostelería y llevan cerrados varios años con un conflicto judicial de por medio-- volverán a tener vida y el jardín de Ulloa, anexo a este espacio, seguirá abierto al público como hasta ahora.

Con todo ello, la plaza de San Jorge se convertirá en un foco de impulso cultural y turístico que albergará en su entorno un importante número de fundaciones, ya que allí se encuentra también la Fundación Mercedes Calles y la Fundación Tatiana. Se espera que en 2028 pueda incrementarse esta lista con el proyecto ibérico de Mapfre.

El preacuerdo entre las cuatros instituciones implicadas en este proyecto se ha firmado este lunes por parte de la presidente de la Junta de Extremadura, María Guardiola; el obispo de Coria-Cáceres, Jesús Pulido; el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, y el presidente de Mapfre, el extremeño Antonio Huertas. En los próximos meses, cada institución formalizará un convenio más concreto con la fundación para cerrar los términos de cada uno de los edificios.

Guardiola ha destacado que este un protocolo que es el claro ejemplo de cómo una fundación, las administraciones y la Iglesia "son capaces de trabajar juntas y además respetando sus competencias y sus misiones para servir mejor al interés general", y ha resaltado que la elección de Cáceres para la sede de la Red Ibérica de Fundación Mapfre no es solo una decisión técnica, sino de "confianza en esta ciudad, en su gente y en la capacidad que tiene para convertirse en ese punto de referencia para apoyar a pequeñas y medianas fundaciones tanto de España como de Portugal".

"Esta red nace con un objetivo muy claro, que es el de apoyar a esas fundaciones para que puedan continuar desarrollando su labor social, cultural y educativa. Fundaciones que en muchas ocasiones están situadas en municipios pequeñitos, en el entorno rural, y que el trabajo que realizan es absolutamente esencial para mantener vivas comunidades enteras", ha indicado Guardiola.

En su intervención, ha enfatizado en que "desde Cáceres se va a ayudar a otras entidades a que puedan seguir cambiando vidas en toda la Raya y en toda la península, porque la Red Ibérica de Fundación Mapfre es, en el fondo, una red de cuidados".

CUIDAR DE LOS QUE CUIDAN

"Cuida de fundaciones que cuidan de la gente, las ayuda a organizarse mejor, a ser más sostenibles y también a llegar más lejos sin necesidad de que pierdan su esencia. La verdad es que es muy bonito pensar que desde aquí, desde Cáceres, se va a poder conectar muchísimas historias", ha señalado Guardiola; historias de fundaciones que trabajan para personas mayores desde un peque pueblo fronterizo, que ponen la cultura a disposición de personas sin recursos o que ayudan a que un negocio no eche el cierre.

Guardiola ha señalado que este proyecto se "llena de vida el patrimonio" para protegerlo y se refuerza la candidatura de Cáceres como Capital Europea de la Cultura en el año 2031. "Extremadura está más que preparada para albergar proyectos culturales y sociales de primer nivel", ha concluido.

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, se ha mostrado convencido de que este proyecto "va a transformar no solo la ciudad de Cárdenas sino que va a contribuir a la formación de Extremadura". "Que Cáceres sea la sede de la Red Ibérica de la Fundación Mapfre demuestra que somos un claro referente cultural en nuestro país y que en Cáceres hay un gran aliado con Portugal, con ambiciosos retos compartidos, con proyectos que están en marcha", ha dicho el regidor.

"Unos abrazos que proceden no solo de nuestra cercanía física y geográfica con el país vecino, sino por los miles y miles de hilos que hilvanan nuestra historia. Un ingrediente, además, que creo que es fundamental en esa carrera, en ese reto que tenemos de ser Capital Europea de la Cultura en el año 2031", ha apostillado.

Mateos ha resaltado que con el desembarco de esta nueva fundación se va a embellecer "aún más" la imagen de la plaza de San Jorge con espacios que ahora están cerrados y que se harán visitables y abrirán sus puertas para ponerse a disposición de la sociedad cacereña y de todos los que visitan la ciudad. "La red ibérica viene a sumar esfuerzos junto a toda esa tupida red de entidades, de empresarios, de vecinos, que ya nutre y que ya da vida a nuestros vecinos de intramuros", ha indicado.

El obispo de Coria-Cáceres, Jesús Pulido, ha explicado que la Iglesia tiene muchos edificios a los que se les ha dado una nueva vida con proyectos culturales como este que pretende "impulsar una iniciativa que puede revertir en bien de la ciudad y de la región necesitada de arraigo, de oportunidades y de población".

"Mapfre tenía otras alternativas, pero Cáceres tiene un gran potencial creciente de desarrollo, como comprobamos año tras año, y vamos vislumbrando en esta capitalidad cultural del 2031", ha señalado monseñor.

Por su parte, el presidente de Mapfre y Fundación Mapfre, Antonio Huertas, ha explicado que cuando se firmen los acuerdos definitivos, este proyecto se convertirá en el gran centro de Fundación Mapfre. "Desde estos dos edificios, más los locales de abajo, vamos a poder armar, desarrollar de manera indefinida un gran proyecto fundacional que va a tener como principales focos la acción social y la cultura", ha explicado.

Los nuevos edificios serán acondicionados para albergar salas de exposiciones, auditorios, salas de reuniones y oficinas para poner en marcha una estrategia de acción que unirá las sedes de la Fundación Mapfre en Barcelona y Madrid, con la que se abrirá en Cáceres y una subsede en Lisboa para trabajar con las fundaciones del país luso.

A esta red se incorporarán "por invitación" fundaciones de ambos países para colaborar e intercambiar propuestas culturales y sociales que podrán viajar por ambos territorios. Para ir pergeñando todo este proyecto y hasta que los edificios estén adecuados para su nuevo fin, dos técnicos de la Fundación Mapfre comenzarán a trabajar en la Casa Torremochada, que fue la sede del Consorcio Cáceres Ciudad Histórica y que está actualmente sin uso.