Caja Rural de Extremadura abre convocatoria para los VIII Premios Espiga Queso DOP e introduce dos nuevas categoría

Archivo - Abierta la convocatoria de la IV edición de los Premios Espiga Quesos DOP de Caja Rural de Extremadura - CAJA RURAL DE EXTREMADURA - Archivo

BADAJOZ, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Caja Rural de Extremadura ha abierto la convocatoria para la presentación de candidaturas de los VIII Premios Espiga Queso DOP, que reconocen a los mejores productos de las cuatro denominaciones reconocidas en la región, como son Queso Ibores, Queso de la Serena, Torta del Casar y Queso de Acehúche.

Los mejores quesos de cada categoría recibirán las distinciones de Espiga de Oro, Plata y Bronce

Un certamen al que podrán concurrir todas las empresas elaboradoras inscritas en cualquiera de las cuatro DOP y que cuenten con certificado en vigor, bajo cualquier marca comercial registrada en su respectiva Denominación de Origen.

Cada elaborador tendrá derecho a una sola inscripción, y el plazo para la presentación de muestras finaliza el próximo 15 de mayo, a las 15,00 horas.

El certamen, referente del sector quesero en Extremadura, está organizado por Caja Rural de Extremadura bajo la dirección técnica del Instituto Tecnológico Agroalimentario de Extremadura (Intaex) del Cicytex.

GRAN ESPIGA AL MEJOR QUESO DE CABRA Y AL DE OVEJA

Además, este año se incluye la novedad de dos nuevos premios Gran Espiga, que serán el Gran Espiga al Mejor Queso de Cabra, elegido entre las DOP Queso de Ibores y Queso de Acehúche, y el Gran Espiga al Mejor Queso de Oveja, entre las DOP Queso de la Serena y Torta del Casar.

El presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo, ha resaltado que "estos premios son uno de los mejores escaparates" para los quesos de la región, por lo que ha animado a los productores extremeños a participar.

El propio Urbano Caballo ejerce como presidente del concurso, mientras que la dirección técnica corre a cargo de Rafael Tabla, miembro del Intaex, según informa Caja Rural de Extremadura en nota de prensa.

Los galardonadores se elegirán a través de una "cata a ciegas" realizada por un jurado que estará compuesto por al menos ocho catadores del panel "cata de quesos" del Intaex, entrenados en evaluación sensorial y específicamente en la presente variedad de queso.