Caja Rural de Extremadura y Fundación Atrio colaboran en mejorar la cualificación de los jóvenes en la restauración

Caja Rural de Extremadura y Fundación Atrio firman un convenio - CAJA RURAL DE EXTREMADURA

CÁCERES, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Caja Rural de Extremadura y la Fundación Atrio han firmado un convenio de colaboración con el objetivo de impulsar la cualificación de los jóvenes que se quieren dedicar al sector de la restauración, para lo cual, podrán en marcha unas becas para los alumnos del V Programa 'Atrio Formación', financiadas por la entidad y formados por la Fundación.

Gracias a estas becas, una quincena de estudiantes se beneficiarán de una ayuda de 300 euros al mes mientras dure el programa.

El acuerdo ha sido suscrito en Cáceres por parte del presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo, y el vicepresidente de la Fundación Atrio, Juan Antonio Pérez, en un acto al que también han acudido la directora general de la entidad financiera, Rocío Morales, y el chef Toño Pérez.

En su intervención, el presidente de Caja Rural de Extremadura ha destacado que el sector de la restauración "es clave en la economía de la región", por lo que ha resaltado la importancia de que "ofrezca un trato y un valor añadido, una excelencia, que es lo que ofrece la formación de Atrio y por lo que nuestra entidad apuesta", ha dicho.

Este acuerdo se enmarca en el compromiso de la entidad financiera con el desarrollo social, cultural y educativo de la región, a través de su Fondo de Educación y Promoción, desde el que impulsa proyectos que contribuyen a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía extremeña, según informa la entidad en nota de prensa.

Caja Rural de Extremadura destina cada año al Fondo de Educación y Promoción, como mínimo, el 15 por ciento de los excedentes del ejercicio, con el fin de que esos beneficios reviertan en la sociedad extremeña.