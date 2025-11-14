Caja Rural de Extremadura recibe el reconocimiento como Empresa Socialmente Responsable

BADAJOZ, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Caja Rural de Extremadura ha recibido este viernes el distintivo de Empresa Socialmente Responsable (ESR) otorgado por la Junta de Extremadura, por lo que se ha convertido en la primera entidad bancaria de la región en lograr esta acreditación.

El acto de entrega se ha celebrado este viernes en el Palacio de Congresos de Badajoz, en un evento presidido por el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura, Guillermo Santamaría.

El presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo, y la directora general, Rocío Morales, junto a otros directivos de la entidad, han recogido la distinción de la mano del secretario general de Presupuestos y Financiación de la Junta, Luis Alfonso Hernández Carrón.

La calificación llega tras superar con éxito el proceso de evaluación de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) promovido por la Junta, cuya autoevaluación ha sido posteriormente verificada por una empresa auditora homologada, según explica Caja Rural de Extremadura en nota de prensa.

La Dirección General de Trabajo ha emitido la resolución favorable que acredita la inscripción de Caja Rural de Extremadura en el Registro de Empresas Socialmente Responsables de Extremadura.

El informe de resultados pone de manifiesto que la entidad ha alcanzado niveles de desempeño superiores a la media general y también a la media de las grandes compañías, destacando especialmente en las áreas de Ética y Valores, Recursos Humanos y Relaciones Laborales, Comunicación e Información, y Relación Social de la Empresa. Estos datos reflejan su "firme compromiso con una gestión ética, transparente y orientada al progreso económico y social de la región".

En su intervención, el presidente de Caja Rural de Extremadura ha destacado que "este reconocimiento reafirma nuestra vocación de servicio y nuestro compromiso con las personas, el territorio y el desarrollo sostenible de Extremadura", tras lo que ha recrdado que su modelo de cooperativa de crédito "se apoya en principios éticos, de cooperación y de proximidad con la sociedad extremeña".

A través de su Fondo de Educación y Promoción, Caja Rural de Extremadura destina una parte importante de sus beneficios al apoyo de iniciativas sociales, educativas y culturales en toda la comunidad.

Con esta distinción, Caja Rural de Extremadura se consolida como un "referente en materia de responsabilidad social corporativa dentro del sector financiero regional", demostrando que "es posible una banca comprometida con el desarrollo sostenible, la cohesión social y el bienestar de su entorno", concluye la entidad.