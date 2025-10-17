Carolina Yuste ve el teatro "mucho más exigente" que el cine pero también "mucho más placentero"

BADAJOZ, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La artista pacense Carolina Yuste ha señalado sobre su propia experiencia como actriz que el teatro es "mucho más exigente" que el cine, pero "mucho más placentero también" por el "pacto mágico" que supone con el público.

En este sentido y en relación a dónde se siente más cómoda, en el cine o en el teatro, ha reconocido que "depende del proyecto" y que conforme ha ido trabajando cree que lo que importa es que "te apasione y que lo ames y que te guste y que quieras participar de él". La técnica o la dinámica son diferentes y, para ella misma, el teatro y el espacio teatral "es mucho más exigente pero a la vez es mucho más placentero también".

"O sea, el ritual del teatro, el pacto mágico con el público de fe y de amor y de enamoramiento, eso en el cine no pasa tan igual", ha dicho, aunque ha reconocido que "también es genial que, de repente, tú llegas a una sala de cine, yo soy una romanticona la verdad", algo que considera "un acto de mucha resistencia a día de hoy, como elegir el descanso, el parar y tener la atención solo en una cosa, y elegir que esa cosa es la que te cuenta una historia y que tú te vas a dejar llenar de eso" algo que ve "casi activismo a día de hoy".

Carolina Yuste ha atendido a los medios con motivo de la representación de la obra 'Caperucita en Manhattan' este sábado en el López de Ayala dentro de la programación del 48º Festival Internacional de Teatro de Badajoz y con las entradas agotadas.

