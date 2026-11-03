Casi 5.300 personas han encontrado empleo con el apoyo del Fondo Social Europeo Plus en Extremadura

Comité de Seguimiento del programa Fondo Social Europeo Plus en Extremadura - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 5.282 personas han encontrado trabajo tras participar en actuaciones financiadas por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) en Extremadura, según los datos a 30 de junio de 2026. De ellas, 4.489 mantenían un empleo seis meses después de su participación.

Estos resultados se han abordado en el Comité de Seguimiento del programa, celebrado este martes en Mérida, en el que la Comisión Europea y el Ministerio de Trabajo y Economía Social han felicitado a Extremadura por los datos de ejecución y los avances alcanzados en el desarrollo del programa.

En el encuentro ha participado la directora general de Financiación Autonómica y Fondos Europeos de la Junta, Rosa Ramos, junto a otros miembros de la Dirección General, así como representantes de la Comisión Europea, de la Unidad Administradora del FSE+ del Ministerio de Trabajo y Economía Social y de otros organismos y agentes sociales implicados.

El programa, que cuenta con 491,2 millones de euros para el periodo 2021-2027, también ha permitido que 58.814 participantes obtengan una cualificación y que 10.217 se incorporen a la educación o a la formación, informa en nota de prensa la Administración regional.

A 30 de septiembre de 2026, se habían seleccionado actuaciones por valor de 442,75 millones de euros, más del 90 por ciento del presupuesto total. Entre las iniciativas destacan las ayudas al empleo autónomo, la Formación Profesional Dual y las medidas para prevenir el abandono escolar temprano.

En el marco de esas jornadas, representantes de la Comisión Europea, del Ministerio de Trabajo y Economía Social y de la Junta de Extremadura visitarán mañana miércoles un colegio de Mérida donde se desarrolla el programa Conecta-2, dirigido a prevenir el abandono escolar temprano del alumnado vulnerable de Primaria y Secundaria.

La iniciativa refuerza la atención educativa dentro del aula mediante la codocencia y un apoyo más personalizado. Desde el 1 de octubre se han incorporado 227 profesionales en Extremadura para mejorar el aprendizaje y favorecer que el alumnado continúe sus estudios.