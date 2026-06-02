CCOO Extremadura cree que la temporalidad y la ralentización en generar empleo deben impulsar el diálogo social

MÉRIDA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Extremadura advierte de que, aunque el mercado laboral de la región vuelva a registrar una evolución "positiva" durante el mes de mayo, sería un "error" hacer una lectura "triunfalista", porque se percibe una "cierta desaceleración" en la generación de empleo y se repite el patrón de una "desmedida" proporción de contratos temporales sobre el total.

Así, el sindicato insta al nuevo Gobierno regional a apostar por el diálogo social y sentarse a negociar con los agentes sociales lo antes posible medidas para reducir el desempleo, la temporalidad y "problemas estructurales" del mercado de trabajo extremeño como la "elevada" brecha de género.

La bajada del paro en mayo en Extremadura fue de 1.328 personas en el último mes, situándose la cifra total de personas desempleadas en 61.540. En términos relativos, representa una bajada del 2,11 por ciento, que es positivo, pero es la menor reducción de un mes de mayo desde el año 2013, lo que evidencia --según indica en nota de prensa CCOO Extremadura-- una "ralentización" en el ritmo de mejora.

Dos terceras partes de las personas paradas en la región son mujeres y el 62 por ciento de los contratos firmados en mayo era de una duración inferior a un mes. Estos dos datos ponen en evidencia, según el sindicato, que reducir la brecha de género en el empleo y combatir la temporalidad deberían ser "prioritarias" a la hora de diseñar políticas de empleo.

Así, entiende que hay que consolidar un modelo productivo capaz de generar empleo "más estable, con mayor valor añadido y menos dependiente de la estacionalidad". Ese debe ser, a juicio de CCOO, el objetivo compartido del diálogo social en Extremadura durante los próximos meses.

(((Más información en Europa Press)))