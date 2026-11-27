El secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO Extremadura, Tomás Rodríguez, en rueda de prensa - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO Extremadura ha ganado una sentencia que obliga a la Junta a incorporar 908 plazas docentes a las plantillas orgánicas, de las que 176 corresponden al cuerpo de maestros y 732 a Secundaria y otros cuerpos docentes.

El secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO Extremadura, Tomás Rodríguez, ha informado este viernes en rueda de prensa del contenido de dicha sentencia dictada el pasado 12 de noviembre y que es firme.

En este sentido, ha destacado la diferencia que existe entre una plaza funcional y una plaza orgánica. Así, las funcionales responden a las necesidades de funcionamiento de los centros durante un curso escolar y, en próximos cursos, pueden mantenerse o, a criterio de la administración, desaparecer.

Mientras tanto, las plantillas orgánicas forman parte de la estructura estable de los centros educativos y permiten una cobertura definitiva por personal funcionario de carrera a través de los procedimientos correspondientes, que suelen ser concursos de traslado o concurso-oposición, cuando esas plazas no las ocupan funcionarios de carrera ya en ejercicio.

"La diferencia entre plazas funcionales y plazas orgánicas es fundamental, porque una cosa es que la administración reconozca que necesita profesorado para impartir las clases cada curso y otra muy distinta que reconozca puestos como parte de las necesidades permanentes del sistema educativo", ha asegurado.

Por ello, ha insistido en que los puestos que se reconocen judicialmente como puestos de estructura u orgánicos no son plazas que se estén pidiendo que se creen "artificialmente" sino que son puestos que están "ahí desde hace muchísimos años".

En este sentido, Rodríguez ha recordado un dictamen del Tribunal de Justicia Europeo que ya mandataba en el año 2022 a todas las administraciones públicas convertir en plazas orgánicas aquellos puestos que tuvieran más de tres años de recorrido en esas administraciones.

"Las administraciones públicas, todas en general, han sido muy remisas a cumplir ese dictamen del Tribunal de Justicia Europeo. Luego vino una sentencia del Tribunal Supremo abundando en esa misma dirección. Nuestra pelea ha sido desde entonces hacerle entender a esta administración que era necesario que reconvirtiera muchos puestos que consideraba funcionales en puestos de estructura, en puestos orgánicos", ha aseverado.

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