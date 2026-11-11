CCOO y UGT cifran en torno al 40 por ciento el seguimiento de la huelga general en Extremadura hasta las 08,00

Concentración en Mérida organizada por sindicatos con motivo de la huelga general del 11 de noviembre de 2026 - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT cifran en torno al 40 por ciento el seguimiento de la huelga general este miércoles de forma global en Extremadura hasta las 08,00 horas, y a la espera de actualizar datos con empresas que abren a partir de esa hora.

Los datos han sido facilitados por las secretarias generales de CCOO y UGT en la región, María Berrocal y Patrocinio Sánchez, respectivamente, en declaraciones a los medios con motivo de una concentración realizada esta mañana en la Plaza de España de Mérida dentro de la jornada de huelga.

Según ha defendido Sánchez, se trata por el momento de una "buena participación" y la huelga está siendo "un éxito", con seguimientos del 50 por ciento en empresas como Díter y la Central de Almaraz, o del 80 por ciento en Cárnicas.

Además, y en cuanto a las manifestaciones previstas para esta tarde en diversas localidades extremeñas organizadas por sindicatos en el marco del 11N, la responsable de UGT ha indicado que "de momento" sí se mantienen, aunque están valorando la situación de la alerta meteorológica.

Al mismo tiempo, tanto Patrocinio Sánchez como María Berrocal han avanzado además que solicitarán explicaciones --y que abran una investigación-- tanto a la Delegación del Gobierno como al Ayuntamiento de Mérida por las situaciones vividas la pasada noche en la capital extremeña por parte, han dicho, de agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local hacia piquetes "informativos".

A su vez, la secretaria general de CCOO ha agradecido a los trabajadores extremeños su seguimiento de la huelga, con "mucha incidencia" durante la pasada noche; y con cifras de consumo de electricidad "lo mismo que un domingo o un festivo".

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