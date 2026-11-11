CCOO y UGT critican que la presencia policial está impidiendo la actuación de piquetes este 11N en empresas de Mérida

MÉRIDA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las secretarias generales de CCOO y UGT Extremadura, María Berrocal y Patro Sánchez, respectivamente, han criticado que la presencial está impidiendo la actuación de los piquetes informativos al inicio de la huelga general de este 11 de noviembre en Mérida.

Desde la medianoche de este miércoles, los piquetes informativos de ambos sindicatos están recorriendo empresas de los polígonos industriales de Mérida, Badajoz y Cáceres, para explicarles a los trabajadores los motivos de la huelga general.

En ese sentido, la secretaria general de CCOO Extremadura, María Berrocal, ha explicado en el piquete informativo frente a la empresa de recogida de residuos sólidos urbanos de Mérida, donde ha lamentado que le "sorprende la cantidad de presencia policial que no nos deja acercarnos a los trabajadores en este caso de la basura".

Berrocal ha apuntado que "como esta sea la tónica general, evidentemente rompe con lo que son los piquetes informativos" que se realizan en las huelgas, tras lo que ha defendido el derecho de los trabajadores a la participación y ha criticado la "imposibilidad de darles información para que estos trabajadores defiendan esos derechos", ha dicho.

La dirigente regional de CCOO ha defendido que hay "motivos suficientes" para que los trabajadores "secunden hoy esta huelga general porque queremos unos salarios dignos, una vivienda digna y unos precios asequibles para toda la población".

Por eso, Berrocal ha señalado que los motivos de esta huelga "giran en torno a esos tres elementos fundamentales que son vivienda, salario y precios", a lo que se añaden "unos servicios públicos esenciales de calidad porque la educación, la sanidad y la dependencia no son un negocio, son derechos", ha resaltado.

Por su parte, la secretaria general de UGT Extremadura, Patro Sánchez, ha criticado que los sindicalistas que están formando parte de los piquetes informativos al inicio de la huelga general van "tranquilamente a informar a los trabajadores" pero no han podido hacerlo.

"Por lo tanto, denuncio que en el primer piquete en Mérida no se ha podido informar a los trabajadores", ha criticado Sánchez, quien ha recordado que "nos jugamos es mucho en esta huelga", como son Salario, vivienda, servicios públicos".

Por eso, Patro Sánchez ha considerado que "si a un trabajador no le puede informar para convencerle de que vaya a la huelga, es muy difícil poder hacer nuestro trabajo", tras lo que ha recordado que "no estamos agrediendo a nadie, ni hemos venido en plan de guerra, ni estamos haciendo ninguna cosa que no sea nuestra labor", que está recogida en el derecho a huelga.

La dirigente de UGT Extremadura ha dejado constancia de su "denuncia total y absoluta a la actuación policial que no nos ha dejado ni acercarnos a la puerta del centro de trabajo", tras lo que ha recordado que "esta huelga interpela a todas las administraciones", tanto al Gobierno central, porque "quedan muchas cosas por conseguir", también a la comunidad autónoma "que tiene las máximas competencias en vivienda", así como "a los ayuntamientos por el tema del suelo".

También "le interpela fundamentalmente a la patronal, que no quiere negociar los convenios con una subida normal, una subida del IPC", ha criticado Sánchez, quien ha considerado además que "todas las huelgas son políticas, porque vamos hacia políticas públicas, lo que no es una huelga partidista", ha concluido.