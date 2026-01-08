El Centro de Emergencia Social de Cáritas en Cáceres adelanta una hora su horario de apertura y permite reservar plaza

Edificio de las Trinitarias de Cáceres, donde se ubica el Centro de Emergencia Social para personas sin hogar - EUROPA PRESS

CÁCERES 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Emergencia Social (CES) de Cáceres, que Cáritas gestiona en el edificio de las Trinitarias para atender a personas sin hogar, ha adelantado una hora su horario de apertura, de manera que ahora abre las puertas a las 21,00 horas. También ha implantado un nuevo procedimiento de acceso mediante reserva nominativa de plazas, con el fin de evitar colas innecesarias, "garantizando una mayor cobertura y un trato más respetuoso a los usuarios".

Así lo ha anunciado la concejala de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Cáceres, Encarna Solís, que ha indicado que se ha reforzado la atención en este recurso social "con el objetivo de dar una mejor respuesta a las personas en situación de sin hogar con el fin de garantizar una atención digna y segura a estos usuarios".

Cabe recordar que el CES es un recurso municipal del Ayuntamiento de Cáceres, que gestiona Cáritas Diocesana mediante un convenio de colaboración con el Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS), que cuenta con una subvención anual de 120.000 euros. Esta aportación municipal se incrementó durante el último ejercicio para facilitar el traslado del recurso a su actual ubicación, en las instalaciones de las Hermanas Trinitarias, en la calle Hernando Pizarro, donde presta servicio desde marzo de 2025.

El cambio de ubicación ha permitido mejorar las condiciones del centro y ampliar el número de plazas, incorporando una más destinada a mujeres. En la actualidad, el CES dispone de un total de 12 plazas, 9 para hombres y 3 para mujeres y ofrece alojamiento nocturno, ahora en horario de 21,00 a 10,00 horas, además de servicios de duchas, ropero y desayuno.

A ello se suma la intervención educativa y social, ya que cada mañana técnicos de Cáritas se desplazan al centro para valorar la situación de las personas alojadas y ofrecerles recursos y alternativas que permitan mejorar su situación personal.

Solís ha recordado que el objetivo de este recurso sociales "no es solo ofrecer un lugar donde dormir, sino acompañar y trabajar para que estas personas puedan encontrar una salida a su situación".