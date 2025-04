Los centros educativos de Extremadura permanecerán abiertos este martes, pero sin actividad lectiva

MÉRIDA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los centros educativos de Extremadura permanecerán abiertos este martes, 29 de abril, aunque sin actividad lectiva, debido al apagón eléctrico que ha tenido lugar este lunes en todo el país.

Así lo ha acordado la Junta de Extremadura en una resolución, en la que señala que debido a la "presente situación de emergencia" por el apagón eléctrico masivo, se ha suspendido toda actividad lectiva en la comunidad lectiva en Extremadura, aunque los centros educativos permanecerán abiertos

"A fin de evitar le asunción de riesgos graves para la población y los bienes durante esta situación de emergencia que pudiera producirse, fundamentalmente con motivo de los desplazamientos, se estima necesario suspender toda la actividad lectiva de la comunidad educativa en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura por la presente situación de emergencia", señala el Ejecutivo extremeño.

Además de Extremadura, los colegios de Madrid, Andalucía, Castilla-La Mancha, Galicia, La Rioja, Murcia y la Comunidad Valenciana permanecerán abiertos este martes pero sin actividad lectiva, debido al apagón que ha afectado al país.

Así lo ha avanzado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en rueda de prensa en la Moncloa tras la segunda reunión del Consejo de Seguridad Nacional, en la que ha explicado que en estas ocho comunidades autónomas se ha establecido el nivel 3 de protección civil, por lo que el Gobierno de España es quien lidera la respuesta en estos territorios.

Asimismo, Sánchez ha recomendado a los estudiantes que sigan las instrucciones de sus gobiernos autonómicos y a los trabajadores de los territorios en los que no se ha recuperado la capacidad de suministro eléctrico que "prioricen su seguridad" y, aquellos de servicios no esenciales que tengan dificultades para desplazarse, que no lo hagan.