Los cerca de 17.000 trabajadores del SES se beneficiarán desde el 1 de octubre de la flexibilización horaria

Publicado 19/09/2018 12:22:19 CET

MÉRIDA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, ha indicado que los cerca de 17.000 trabajadores del Servicio Extremeño de Salud (SES) se beneficiarán desde el 1 de octubre de la flexibilización horaria.

Así, como ha precisado, estos profesionales trabajarán 35 horas semanales de forma presencial, mientras que el resto de tiempo lo dedicarán a realizar otras tareas.

"Estamos hablando de flexibilización horaria, no estamos hablando de 35 horas. Flexibilización horaria significa 35 horas de trabajo presenciales y las otras dos horas hay que recuperarlas con trabajo que tienen que ver con protocolos de actuación, con protocolos de seguridad, con elaboración desde casa de determinados proyectos de higiene y salud", ha apuntado a preguntas de los medios.

De esta forma, Vergeles se ha referido a que este miércoles se celebra la reunión de la Mesa Sectorial que aborda la cuestión de la flexibilización horaria con el "objetivo claro" de que todos los profesionales del SES el 1 de octubre se puedan beneficiar de la misma.

En este punto, el consejero de Sanidad ha expuesto que para conseguir las "35 horas reales" de trabajo tiene que "dar permiso" el Gobierno central.

Por ello, el responsable autonómica ha mostrado su deseo de que la Mesa Sectorial discurra por un "terreno adecuado", ya que cree que es "necesario recuperar ese derecho de los trabajadores"

JUBILACIÓN DE LOS MÉDICOS

Por otro lado, y preguntado por la sentencia que respalda la jubilación forzosa de los médicos a los 65 años, Vergeles ha abogado por revisar el Plan de Ordenación de Recursos Humanos del Servicio Extremeño de Salud (SES) en función de las necesidades de especialistas que se tiene actualmente.

En este sentido, ha recordado que cuando el SES ha mantenido contactos con las organizaciones sindicales que habían promovido la demanda, así como con las organizaciones colegiales, les había trasladado que no iniciaría un proceso de negociación para ampliar la edad de jubilación hasta los 67 años hasta tanto no se tuviera la sentencia.

De este modo, según Vergeles, la sentencia, lo que viene a decir, es que el SES ha "actuado bien" y "conforme a ley" y, una vez que se cuenta con la misma en primera instancia, ha adelantado que se está "en disposición" de llevar a la Mesa Sectorial de Sanidad la modificación del punto de jubilación del Plan de Ordenación de Recursos Humanos del SES.

"Yo siempre he defendido que 67 años me parece una buena edad. Me parece una buena edad porque permite lo que sería el equilibrio entre la incorporación de los nuevos y la jubilación de aquellas personas que ya han prestado muchísimo tiempo su servicio", ha dicho, a lo que ha añadido que espera que la cuestión de la edad de jubilación "se pueda retomar".

"Una vez que acabemos la negociación para llevar a cabo de la flexibilización de la jornada laboral incluiremos en el orden del día de la Mesa Sectorial de Sanidad la modificación de ese punto del Plan de Ordenación de Recursos Humanos del Servicio Extremeño de Salud independientemente de la sentencia", ha punto.

En este punto, el consejero ha recordado que el SES ha venido haciendo excepciones a la jubilación de los facultativos a los 65 años cuando se ha visto que el especialista que se jubilaba "no tenía detrás" una bolsa de profesionales, ya que "lo que no vamos a dejar es a la población desatendida".

Asimismo, el consejero ha recalcado que la edad de jubilación en España, hasta que "cambie la legislación", está establecida en los 65 años y si el trabajador quiere prolongar jornada de forma voluntaria debe solicitarlo.