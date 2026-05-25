Cientos de vecinos y escolares reciben a Felipe VI a su llegada al Monasterio de Yuste con gritos de 'Viva al Rey'

El Rey Felipe VI llega al Monasterio de Yuste acompañado de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola - JORGE ARMESTAR/ EUROPA PRESS

El monarca entregará el XIX Premio Europeo Carlos V al Comité Europeo de las Regiones

CUACOS DE YUSTE (CÁCERES), 25 May. (EUROPA PRESS) -

Cientos de vecinos llegados de diversas localidades de la comarca cacereña de La Vera y escolares de centros educativos han recibido este lunes a Felipe VI a su llegada al Monasterio de Yuste, situado en la localidad cacereña de Cuacos de Yuste, para entregar el Premio Europeo Carlos V.

Felipe VI ha llegado al Monasterio de Yuste acompañado por la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, donde a las puertas le esperaban cientos de personas con banderas de España y de la Unión Europea, y ha sido recibidos a gritos de 'Viva el Rey!'.

A su llegada, el monarca se ha parado con los escolares que le esperaban a la entrada, con los que ha pasado varios minutos saludándolos y charlando con ellos, que estaban visiblemente emocionados.

También ha pasado varios minutos conversando con los miembros de una asociación de personas con discapacidad, quiénes le han entregado un regalo elaborado por ellos mismos, y a los que Felipe VI les ha firmado un autógrafo.

Cabe destacar que Felipe VI llega este lunes al Monasterio de San Jerónimo de Yuste para entregar el XIX Premio Europeo Carlos V, que en esta edición se ha concedido al Comité Europeo de las Regiones, y que recibirá la presidenta de este organismo, Kata Tütto, junto al vicepresidente, el andaluz Juanma Moreno.