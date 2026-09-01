Cinco detenidos, dos de ellos menores, por tráfico de drogas y tenencia de armas en el norte de Cáceres

Un agente de la Guardia Civil encuentra un arma durante un registro de la operación contra el tráfico de drogas en el norte de Cáceres - GUARDIA CIVIL

CÁCERES, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a cinco personas, entre ellas dos menores de edad, como supuestos autores de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y tenencia ilícita de armas, que operaban desde un domicilio de una localidad del norte de la provincia de Cáceres.

Los agentes pudieron determinar que los integrantes del grupo desarrollaban de forma organizada la actividad de distribución de drogas desde el propio domicilio, abasteciendo tanto a consumidores de la localidad como a personas procedentes de otros municipios cercanos.

A lo largo de la investigación, recopilaron pruebas e indicios que permitieron determinar el presunto grado de participación de los investigados y la existencia de una estructura organizada dedicada a la distribución de sustancias estupefacientes.

Una vez reunidos los indicios necesarios, la autoridad judicial competente autorizó la entrada y registro en tres inmuebles relacionados con la investigación.

Durante los registros practicados, se intervinieron diferentes efectos y útiles presuntamente relacionados con la actividad de tráfico de drogas, además de aproximadamente 1.400 euros en efectivo, una escopeta con el número de serie borrado y munición, informa la Guardia Civil en una nota de prensa.

Por estos hechos han sido detenidas cinco personas, entre ellas dos menores de edad, por su supuesta implicación en delitos contra la salud pública, por tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y tenencia ilícita de armas.

Las diligencias, junto con las personas detenidas y los efectos intervenidos, han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente en Coria (Cáceres).

Con esta actuación, la Guardia Civil ha desmantelado un punto de venta de drogas que presuntamente abastecía a consumidores de la localidad y de otros municipios próximos, en el norte de la provincia cacereña.